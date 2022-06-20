https://ria.ru/20220620/ukraina-1796838474.html

Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики

Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики - РИА Новости, 20.06.2022

Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики

Половина экономики Украины на данный момент не работает, Киеву нужна финансовая помощь, заявил в понедельник Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:45

2022-06-20T18:45

2022-06-20T18:45

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Половина экономики Украины на данный момент не работает, Киеву нужна финансовая помощь, заявил в понедельник Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, украина, в мире, ситуация в днр и лнр