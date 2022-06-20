https://ria.ru/20220620/ukraina-1796818622.html

Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины

Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 20.06.2022

Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины

Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:23

2022-06-20T17:23

2022-06-20T17:51

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов.Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html

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в мире, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша