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Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 20.06.2022
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Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 20.06.2022
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины
Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:23
2022-06-20T17:51
в мире
сша
украина
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов.Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.
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в мире, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша
17:23 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
 
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины

Оборонный бюджет США на 2023 год включает 450 миллионов долларов для Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.
Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов.
Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 07:38
СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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