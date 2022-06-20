https://ria.ru/20220620/ukraina-1796818622.html
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины - РИА Новости, 20.06.2022
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины
Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:23
2022-06-20T17:23
2022-06-20T17:51
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США предполагает 450 милллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов.Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html
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в мире, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша
17:23 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
Оборонный бюджет США включает 450 миллионов долларов для Украины
Оборонный бюджет США на 2023 год включает 450 миллионов долларов для Украины