https://ria.ru/20220620/ukraina-1796815108.html

Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей"

Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей" - РИА Новости, 20.06.2022

Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей"

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей объединения "Инициатива трех морей". РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:12

2022-06-20T17:12

2022-06-20T17:12

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей объединения "Инициатива трех морей"."Инициатива трех морей" или "Триморье" представляет собой объединение 12 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония."Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей". Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение. Только с Украиной все наши страны смогут реализовать свой потенциал… Мое второе предложение - усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", - сказал Зеленский на проходящем в Риге саммите "Триморья", в котором он участвовал в видеоформате.Зеленский отметил, что страны-члены объединения – это для Киева "связь со свободным миром". "Поставки оружия для Украины, топливо, "зеленые коридоры" для экспорта украинского производства, миграция людей- это все работает через территории стран-участниц этой инициативы", - добавил Зеленский.

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз