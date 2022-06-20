https://ria.ru/20220620/ukraina-1796815108.html
Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей"
Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей" - РИА Новости, 20.06.2022
Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей"
Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей объединения "Инициатива трех морей". РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:12
2022-06-20T17:12
2022-06-20T17:12
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775356766_0:0:3497:1968_1920x0_80_0_0_40f172434cf708e5c4d5a6be4c726a26.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей объединения "Инициатива трех морей"."Инициатива трех морей" или "Триморье" представляет собой объединение 12 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония."Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей". Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение. Только с Украиной все наши страны смогут реализовать свой потенциал… Мое второе предложение - усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", - сказал Зеленский на проходящем в Риге саммите "Триморья", в котором он участвовал в видеоформате.Зеленский отметил, что страны-члены объединения – это для Киева "связь со свободным миром". "Поставки оружия для Украины, топливо, "зеленые коридоры" для экспорта украинского производства, миграция людей- это все работает через территории стран-участниц этой инициативы", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775356766_680:0:3411:2048_1920x0_80_0_0_57a835a134bcdee4088e3864e0e39fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
Зеленский высказался за присоединение Украины к "Инициативе трех морей"
Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей"