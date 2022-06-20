https://ria.ru/20220620/ukraina-1796784918.html

Рада приняла антикоррупционную стратегию

Рада приняла антикоррупционную стратегию - РИА Новости, 20.06.2022

Рада приняла антикоррупционную стратегию

Парламент Украины принял антикоррупционную стратегию, ожидается, что она позволит экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов) ежегодно, сообщил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:07

2022-06-20T16:07

2022-06-20T16:10

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Парламент Украины принял антикоррупционную стратегию, ожидается, что она позволит экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов) ежегодно, сообщил в понедельник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук"Отныне Украина имеет четкую антикоррупционную стратегию. По предварительным подсчетам, она поможет экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов – ред.) в год. Соответствующий закон № 4135 парламент Украины принял сегодня. По сути, это наша "дорожная карта" преодоления коррупции", - написал Стефанчук в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам документ предусматривает ряд мероприятий, "направленных на минимизацию коррупционных рисков в приоритетных для Украины сферах".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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