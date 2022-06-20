На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета
Минюст Украины анонсировал начало изъятия активов россиян и "коллаборантов" к концу лета
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что этап активного изъятия активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян начнется к концу лета.
"Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники "Сбербанка", "Проминвестбанка" своего имущества уже лишились. Большой массив (изъятий – ред.) будет ближе к концу лета", - сказал в эфире телеканала "Рада" Малюська.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.