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На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796771859.html
На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета
На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета - РИА Новости, 20.06.2022
На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что этап активного изъятия активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:21
2022-06-20T15:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
министерство юстиции украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что этап активного изъятия активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян начнется к концу лета."Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники "Сбербанка", "Проминвестбанка" своего имущества уже лишились. Большой массив (изъятий – ред.) будет ближе к концу лета", - сказал в эфире телеканала "Рада" Малюська.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795380050.html
https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html
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украина, в мире, министерство юстиции украины, россия, ситуация в днр и лнр
15:21 20.06.2022
 
На Украине начнут изымать активы россиян и "коллаборантов" к концу лета

Минюст Украины анонсировал начало изъятия активов россиян и "коллаборантов" к концу лета

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что этап активного изъятия активов граждан, сотрудничающих с российскими властями, а также имущества россиян начнется к концу лета.
"Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники "Сбербанка", "Проминвестбанка" своего имущества уже лишились. Большой массив (изъятий – ред.) будет ближе к концу лета", - сказал в эфире телеканала "Рада" Малюська.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:52
В Киеве арестовали украинские активы белорусской топливной компании
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Новые банкноты номиналом в один доллар в Бюро гравировки и печати США - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
"Последствия будут фатальны": к чему приведет конфискация активов России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреМинистерство юстиции УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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