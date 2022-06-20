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Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ
Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ
Украинские подразделения несут большие потери, сдаются в плен и уклоняются от службы, только одна 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:32
2022-06-20T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские подразделения несут большие потери, сдаются в плен и уклоняются от службы, только одна 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными, сообщает в понедельник Минобороны РФ."В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", - говорится в сообщении.Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в город Кременчуг для проведения расследования."Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
11:32 20.06.2022 (обновлено: 11:40 20.06.2022)
 
Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ

Минобороны: сто военных украинской 10-й горно-штурмовой бригады сняли с выполнения задач

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские подразделения несут большие потери, сдаются в плен и уклоняются от службы, только одна 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в город Кременчуг для проведения расследования.
"Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - сообщило Минобороны РФ.
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