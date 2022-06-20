https://ria.ru/20220620/ukraina-1796690671.html

Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ

Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Минобороны рассказало о случаях неповиновения командованию бойцов ВСУ

Украинские подразделения несут большие потери, сдаются в плен и уклоняются от службы, только одна 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:32

2022-06-20T11:32

2022-06-20T11:40

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские подразделения несут большие потери, сдаются в плен и уклоняются от службы, только одна 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными, сообщает в понедельник Минобороны РФ."В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", - говорится в сообщении.Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в город Кременчуг для проведения расследования."Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - сообщило Минобороны РФ.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины