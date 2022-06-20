https://ria.ru/20220620/ukraina-1796687987.html

Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами

Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами - РИА Новости, 20.06.2022

Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами

Российские военные за сутки уничтожили две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:23

2022-06-20T11:23

2022-06-20T11:39

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник."Поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородское, Николаевка, Ленинское, Зайцево. В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами", - сообщили в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины