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Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами
Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами - РИА Новости, 20.06.2022
Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами
Российские военные за сутки уничтожили две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:23
2022-06-20T11:23
2022-06-20T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник."Поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородское, Николаевка, Ленинское, Зайцево. В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины
11:23 20.06.2022 (обновлено: 11:39 20.06.2022)
Российские военные уничтожили на Украине две гаубицы М777 с расчетами
Минобороны: российские военные уничтожили на Украине две 155-мм гаубицы М777 с расчетами