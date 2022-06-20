https://ria.ru/20220620/ukraina-1796655731.html

В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС

В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС

Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:11

2022-06-20T09:11

2022-06-20T14:48

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF."Вступление Украины в ЕС — на данный момент невыполнимая задача для Евросоюза", — отмечается в материале. Журналист объясняет это высоким уровнем коррупции в стране, а также тем, что решение о вступлении должно быть принято единогласно всеми членами союза. При этом он напоминает, что многие государства ЕС считают этот символический шаг преждевременным.Некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины, напоминается в статье. Нидерланды также выражают обеспокоенность по поводу проблем с исполнением законов и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы. Кроме того, часть стран опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС, потому что членство этого восточноевропейского государства перевернет все с ног на голову в финансовом плане, считает журналист. Он приходит к выводу, что вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально, и считает, что может повториться судьба стран Западных Балкан, которые сидели на заднем дворе ЕС 20 лет. На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796649749.html

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, нидерланды, португалия