09:11 20.06.2022 (обновлено: 14:48 20.06.2022)
В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС
SRF назвал вступление Украины в Евросоюз невыполнимой задачей для Европы
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF.
Журналист объясняет это высоким уровнем коррупции в стране, а также тем, что решение о вступлении должно быть принято единогласно всеми членами союза. При этом он напоминает, что многие государства ЕС считают этот символический шаг преждевременным.
Некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины, напоминается в статье.
Нидерланды также выражают обеспокоенность по поводу проблем с исполнением законов и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы. Кроме того, часть стран опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС, потому что членство этого восточноевропейского государства перевернет все с ног на голову в финансовом плане, считает журналист.
Он приходит к выводу, что вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально, и считает, что может повториться судьба стран Западных Балкан, которые сидели на заднем дворе ЕС 20 лет.
Нидерланды также выражают обеспокоенность по поводу проблем с исполнением законов и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы. Кроме того, часть стран опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС, потому что членство этого восточноевропейского государства перевернет все с ног на голову в финансовом плане, считает журналист.
Он приходит к выводу, что вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально, и считает, что может повториться судьба стран Западных Балкан, которые сидели на заднем дворе ЕС 20 лет.