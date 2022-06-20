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В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
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В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС
В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС
Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:11
2022-06-20T14:48
в мире
евросоюз
еврокомиссия
украина
нидерланды
португалия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF."Вступление Украины в ЕС — на данный момент невыполнимая задача для Евросоюза", — отмечается в материале. Журналист объясняет это высоким уровнем коррупции в стране, а также тем, что решение о вступлении должно быть принято единогласно всеми членами союза. При этом он напоминает, что многие государства ЕС считают этот символический шаг преждевременным.Некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины, напоминается в статье. Нидерланды также выражают обеспокоенность по поводу проблем с исполнением законов и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы. Кроме того, часть стран опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС, потому что членство этого восточноевропейского государства перевернет все с ног на голову в финансовом плане, считает журналист. Он приходит к выводу, что вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально, и считает, что может повториться судьба стран Западных Балкан, которые сидели на заднем дворе ЕС 20 лет. На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, нидерланды, португалия
09:11 20.06.2022 (обновлено: 14:48 20.06.2022)
 
В Швейцарии объяснили, почему Украина не подходит для ЕС

SRF назвал вступление Украины в Евросоюз невыполнимой задачей для Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако на ее пути стоят сложнейшие препятствия, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF.
"Вступление Украины в ЕС — на данный момент невыполнимая задача для Евросоюза", — отмечается в материале.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
19 июня, 10:45
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Журналист объясняет это высоким уровнем коррупции в стране, а также тем, что решение о вступлении должно быть принято единогласно всеми членами союза. При этом он напоминает, что многие государства ЕС считают этот символический шаг преждевременным.
Некоторые страны откровенно высказывают свои сомнения: Португалия, например, публично взвешивает последствия вступления экономически слабой Украины, напоминается в статье.

Нидерланды также выражают обеспокоенность по поводу проблем с исполнением законов и высокого уровня коррупции на Украине в последние годы. Кроме того, часть стран опасается за свои нынешние щедрые сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС, потому что членство этого восточноевропейского государства перевернет все с ног на голову в финансовом плане, считает журналист.

Он приходит к выводу, что вступление Украины в Евросоюз сейчас нереально, и считает, что может повториться судьба стран Западных Балкан, которые сидели на заднем дворе ЕС 20 лет.
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Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
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