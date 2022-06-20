Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796649749.html
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:16
2022-06-20T08:25
в мире
евросоюз
украина
сша
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_317:239:3141:1828_1920x0_80_0_0_512520a98820e61602917256d514a353.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались."Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались", - заявил Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.Политик считает, что итог для Украины "будет печален". Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_506:145:3042:2047_1920x0_80_0_0_439e1e0da8d3321850fe88beb5128649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, сша, вячеслав володин
08:16 20.06.2022 (обновлено: 08:25 20.06.2022)
 
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС

Володин: США и Европа готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались.
"Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.
Политик считает, что итог для Украины "будет печален". Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
 
В миреЕвросоюзУкраинаСШАВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала