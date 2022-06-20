08:16 20.06.2022 (обновлено: 08:25 20.06.2022)
Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС
Володин: США и Европа готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались.
"Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.
Политик считает, что итог для Украины "будет печален". Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.