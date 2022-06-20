https://ria.ru/20220620/ukraina-1796649749.html

Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС

Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:16

2022-06-20T08:16

2022-06-20T08:25

в мире

евросоюз

украина

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались."Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались", - заявил Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.Политик считает, что итог для Украины "будет печален". Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, украина, сша, вячеслав володин