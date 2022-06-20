08:00 20.06.2022 (обновлено: 08:11 20.06.2022)
Истерический день. Евросоюз предложил Украине сдаться
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Главы Франции, Германии, Италии и Румынии встретились на днях с Владимиром Зеленским, чтобы склонить его к переговорам с Россией, сообщают западные СМИ. Однако, теряя убитыми до 500 человек в день, украинцы отказываются от уступок и требуют от партнеров новых поставок оружия. Почему Киев продолжает упорствовать — в материале РИА Новости.
"Гаранты безопасности"
Судя по фоторепортажам, наибольшее удовольствие от поездки получил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По крайней мере, его улыбка самая широкая.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
Даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, появившийся с ногой в гипсе и с костылем, первым делом поздоровался именно с Шольцем. Учитывая, сколько всего немецкий лидер натерпелся за последние несколько месяцев от украинских политиков и дипломатов, этот визит он обязан был использовать с максимальной выгодой для собственного имиджа.
А вот ожидания Зеленского, очевидно, не оправдались. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Украины "должна быть возможность победить". В связи с этим он выделил шесть дополнительных пушек Caesar, а танки и самолеты поставлять отказался, потому что "это уже не имеет отношения к обороне".
Украинским властям, по всей видимости, хотелось, чтобы переговоры сосредоточились на боевых действиях, но европейские лидеры сделали акцент на диалоге с Москвой. Макрон подчеркнул, что Париж и Берлин не станут договариваться с Россией вместо Киева. Они могут выступать только в качестве "гарантов безопасности" Украины. И то лишь после того, как все закончится.
После отъезда дорогих гостей Зеленский заявил, что пережил исторический день и почувствовал поддержку лидеров сразу четырех европейских государств. Действительно, все они повторяли, что Украина должна защищать территориальную целостность, а не подписывать мир на условиях Москвы. Но политики часто говорят одно, а думают совершенно другое.
© AFP 2022 / Sergei SupinskyПресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Мир в обмен на территории
В последнее время представители коллективного Запада все чаще пытаются склонить Киев к уступкам. По данным немецкой газеты Die Welt, главы Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги в Киеве сказали, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но взамен убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой.
Свою позицию они мотивировали тем, что последствия экономического кризиса, вызванного конфликтом, все труднее компенсировать. Речь уже не только о будущем Украины, но и о стабильности в странах Евросоюза.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Обозреватель американского журнала National Interest Араш Тупчинеджад пишет, что затяжное обострение угрожает выживанию Украины. С его точки зрения, территориальные уступки только кажутся разрушительными, однако в реальности они помогут перевести конфликт в дипломатическое русло и остановят человеческие потери. При этом в статье говорится, что неизвестно, как долго страны Запада смогут поддерживать Украину — их самих одолевает экономический кризис.
Итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7 заявил об отсутствии необходимости идти на территориальные уступки, потому что они уже сделаны — их надо только признать. В частности, создан транспортный коридор между Донбассом и Крымом. Если же Киев продолжит упорствовать, то последствия окажутся еще тяжелее, уверен Орсини.
Издание Der Tagesspiegel назвало оторванными от реальности планы Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Газета считает, что лидеры Германии, Франции и Италии должны спустить украинского лидера с небес на землю. Благодаря этому они откроют для себя путь в переговорах, который избавит их от тяжелых решений.
© AP Photo / Natacha PisarenkoПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Reuters, ссылаясь на источники в правительстве Германии, сообщает об обеспокоенности Берлина тем, что "кое-кто на Западе" может подстрекать Украину к нереалистичным военным целям. В том числе речь идет о Крыме — попытки вернуть полуостров надолго затянут конфликт.
Напомним, Остин и Блинкен говорили, что Киев должен получить достаточную поддержку для скорейшей победы, а Россию, наоборот, нужно "ослабить до такого состояния, чтобы она больше никогда ничего подобного не предпринимала".
Двойственная риторика
Эксперты считают, что количество призывов к территориальным уступкам напрямую зависит от успехов российских войск. Западные политики видят, что в ходе спецоперации Москва последовательно движется к озвученным целям, а Киев, несмотря на все усилия союзников, ничего не может с этим поделать.
"Партию мира" возглавляют Франция, Германия и Италия. Прежде всего они пытаются хотя бы зафиксировать линию фронта там, где она сейчас, потому что дальнейшее наступление российских и республиканских войск, как они думают, может привести к катастрофе не только для Киева, но и для всех его союзников.
"Однако для этого нужно согласие Зеленского, а он делает только то, что ему приказывают из Вашингтона. Что бы ему ни обещали европейцы, этого недостаточно. В крайнем случае президент Украины будет надеяться на эвакуацию, но без команды все равно не сдастся", — объясняет замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Партию войны" традиционно возглавляют США и их сателлиты: Великобритания, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Они же выступают против территориальных уступок.
При этом полного единодушия нет уже даже в Америке, о чем свидетельствует скандальное выступление Киссинджера, который призвал Запад оставить попытки "сломить российскую армию в Донбассе", а Зеленскому посоветовал начать переговоры с Россией. По его словам, если это не произойдет в ближайшие два месяца, Европу ждут тяжелые последствия.
В свою очередь, президент США Джо Байден, если верить источникам американского телеканал NBC News, на днях заявил, что воинственные высказывания глав Пентагона и Госдепа Ллойда Остина и Энтони Блинкена "порождают у украинских властей неоправданные ожидания и увеличивают риск прямого столкновения Вашингтона и Москвы".
По версии The New York Times, Джо Байден может перейти в "партию мира" уже после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Пока же президент США опасается, что добро на территориальные уступки Украины избиратели расценят как его слабость.