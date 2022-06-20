Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"

"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы", — заявила премьер в ходе своего выступления.