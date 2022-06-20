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Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране" - РИА Новости, 20.06.2022
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Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране" - РИА Новости, 20.06.2022
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране". РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T01:11
2022-06-20T01:51
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
марин ле пен
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране".Она отметила, что с понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан".После обработки более 70 процентов бюллетеней коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06 процента голосов. Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 27,08 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Ле Пен пообещала, что ее партия намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.
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в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, элизабет борн, париж
01:11 20.06.2022 (обновлено: 01:51 20.06.2022)
 
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"

Премьер Франции Борн: ситуация после выборов в парламент представляет угрозу стране

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране".

"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы", — заявила премьер в ходе своего выступления.

Она отметила, что с понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан".
После обработки более 70 процентов бюллетеней коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06 процента голосов. Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 27,08 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.
Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Ле Пен пообещала, что ее партия намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
00:40
Премьер Франции пообещала работать над "активным большинством" в парламенте
 
В миреЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенФранцияЭлизабет БорнПариж
 
 
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