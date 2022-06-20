01:11 20.06.2022 (обновлено: 01:51 20.06.2022)
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
Премьер Франции Борн: ситуация после выборов в парламент представляет угрозу стране
Вид на Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране".
"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы", — заявила премьер в ходе своего выступления.
Она отметила, что с понедельника власти должны активизировать и ускорить свои действия "в интересах всех граждан".
После обработки более 70 процентов бюллетеней коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06 процента голосов. Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 27,08 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.
Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Ле Пен пообещала, что ее партия намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.