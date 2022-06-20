https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796776002.html
Доля россиян на курортах Турции сократилась вдвое с 2019 года
Доля россиян на курортах Турции сократилась вдвое с 2019 года - РИА Новости, 20.06.2022
Доля россиян на курортах Турции сократилась вдвое с 2019 года
Турпоток из России в Турцию в мае сократился в 2,5 раза по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:46
2022-06-20T18:46
2022-06-20T18:46
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Турпоток из России в Турцию в мае сократился в 2,5 раза по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, сообщает АТОР."Российский турпоток снизился на 62,4 процента. При этом общие показатели прибытий из-за рубежа почти догнали допандемийные", — уточняют в ассоциации. Всего в мае этого года страну посетили 3,8 миллиона иностранных путешественников. Больше всего отдыхающих — из Германии (494,9 тысяч, что на 20,6 процентов больше, чем в мае 2019 года). На втором месте — Великобритания (395 тысяч, прирост составил 27,6 процентов), и только на третьем — Россия с 362,7 тысячами прибытий."Основная причина такого положения дел — вовсе не спад спроса, как раз он высочайший и намного превышает предложение, — поясняют в АТОР. — Проблема в нехватке объемов авиаперевозки — следствие западных санкций. Из-за отсутствия мест на рейсах Турция на российском рынке стала дефицитом, и путевки туда раскупаются крайне активно даже при нынешних ценах".В ассоциации уверены, что в июне ситуация с российским турпотоком в Турцию должна улучшится: выросло количество рейсов, расширился список регионов вылета. "С учетом развертывания новых полетных программ, Россия может если не вернуть себе лидерство, то потеснить Великобританию и выйти на второе место после Германии в списке ключевых въездных рынков Турции", — заключают в ассоциации.
https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), германия, великобритания, туризм, туристы, турпоток, авиасообщение, авиация
Доля россиян на курортах Турции сократилась вдвое с 2019 года
АТОР: Доля россиян на курортах Турции сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Турпоток из России в Турцию в мае сократился в 2,5 раза по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, сообщает АТОР.
"Российский турпоток снизился на 62,4 процента. При этом общие показатели прибытий из-за рубежа почти догнали допандемийные", — уточняют в ассоциации.
Всего в мае этого года страну посетили 3,8 миллиона иностранных путешественников. Больше всего отдыхающих — из Германии (494,9 тысяч, что на 20,6 процентов больше, чем в мае 2019 года). На втором месте — Великобритания (395 тысяч, прирост составил 27,6 процентов), и только на третьем — Россия с 362,7 тысячами прибытий.
"Основная причина такого положения дел — вовсе не спад спроса, как раз он высочайший и намного превышает предложение, — поясняют в АТОР. — Проблема в нехватке объемов авиаперевозки — следствие западных санкций. Из-за отсутствия мест на рейсах Турция на российском рынке стала дефицитом, и путевки туда раскупаются крайне активно даже при нынешних ценах".
В ассоциации уверены, что в июне ситуация с российским турпотоком в Турцию должна улучшится: выросло количество рейсов, расширился список регионов вылета.
"С учетом развертывания новых полетных программ, Россия может если не вернуть себе лидерство, то потеснить Великобританию и выйти на второе место после Германии в списке ключевых въездных рынков Турции", — заключают в ассоциации.