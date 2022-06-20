https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html
Эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит хороший отдых в Турции
Эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит хороший отдых в Турции - РИА Новости, 20.06.2022
Эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит хороший отдых в Турции
Эксперты выяснили ответ на популярный вопрос туристов: "на сколько денег рассчитывать, чтобы действительно хорошо отдохнуть в Турции с семьей в качественной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:16
2022-06-20T11:16
2022-06-20T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
турция
москва
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
сочи
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты выяснили ответ на популярный вопрос туристов: "на сколько денег рассчитывать, чтобы действительно хорошо отдохнуть в Турции с семьей в качественной пятерке", сообщает АТОР.Большинство россиян бронируют этим летом пятизвездочные отели в этой стране с системой "все включено". Популярностью у семейных туристов пользуются гостиницы на первой линии, с большой территорией и развитой инфраструктурой (комплексы водных горок и аквапарки, детские клубы, активная анимация). Повышенный спрос есть на сетевые отели (турецкие отельные цепочки).Для примера эксперты выбрали в Анталье три турецких сетевых пятизвездочных отеля, не "бюджетные" и в то же время не "делюкс". И проанализировали цены на десятидневные путевки в них у крупных федеральных туроператоров. Считали стоимость на двоих, на семью из трех человек (двое взрослых + ребенок девяти лет) и из четырех (двое взрослых + два ребенка девяти и пяти лет)."В среднем на хороший десятидневный отдых в качественной "пятерке" на "все включено" в Турции понадобится 100-120 тысяч рублей на одного человека", — уточняют в АТОР. На детей – чуть меньше, но это зависит от региона вылета.Из Москвы разброс цен такой: без детей: 200-230 тысяч рублей, с одним – 250-275 тысяч, с двумя – 315-320 тысяч. Из Санкт-Петербурга: 240-300 тысяч, 310-380 и 415-465 тысяч рублей соответственно.Дешевле всего средний качественный отдых в Турции – с вылетом из Сочи. Совсем ненамного дороже вылеты из Москвы. На третьем месте по доступности цен – Самара, на четвертом – Екатеринбург. Далее следуют Новосибирск, Казань и Пермь. А вот Санкт-Петербург оказался в рейтинге на последней позиции.Эксперты уточняют, что при таком уровне ценового предложения спрос не страдает – на многих региональных рейсах все места проданы вплоть до середины июля.Конечно, есть и более дешевые путевки. Туры в начале июля в некоторые отели категории "три звезды" на все включено при везении можно купить по цене примерно 100 тысяч рублей на двоих (с вылетом из Москвы), а в некоторые "пятерки" уровня эконом – за 120-130 тысяч.
https://ria.ru/20220618/turtsiya-1796453062.html
https://ria.ru/20220616/tury-1795642432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), сочи, екатеринбург, самара, новосибирск, казань, пермь, куда можно лететь, отдых на море, анталья (провинция)
Эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит хороший отдых в Турции
Эксперты рассказали, сколько россиянам приходится платить за отдых в "пятерке" в Турции
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Эксперты выяснили ответ на популярный вопрос туристов: "на сколько денег рассчитывать, чтобы действительно хорошо отдохнуть в Турции с семьей в качественной пятерке", сообщает
АТОР.
Большинство россиян бронируют этим летом пятизвездочные отели в этой стране с системой "все включено". Популярностью у семейных туристов пользуются гостиницы на первой линии, с большой территорией и развитой инфраструктурой (комплексы водных горок и аквапарки, детские клубы, активная анимация). Повышенный спрос есть на сетевые отели (турецкие отельные цепочки).
Для примера эксперты выбрали в Анталье три турецких сетевых пятизвездочных отеля, не "бюджетные" и в то же время не "делюкс". И проанализировали цены на десятидневные путевки в них у крупных федеральных туроператоров. Считали стоимость на двоих, на семью из трех человек (двое взрослых + ребенок девяти лет) и из четырех (двое взрослых + два ребенка девяти и пяти лет).
"В среднем на хороший десятидневный отдых в качественной "пятерке" на "все включено" в Турции понадобится 100-120 тысяч рублей на одного человека", — уточняют в АТОР. На детей – чуть меньше, но это зависит от региона вылета.
Из Москвы разброс цен такой: без детей: 200-230 тысяч рублей, с одним – 250-275 тысяч, с двумя – 315-320 тысяч. Из Санкт-Петербурга: 240-300 тысяч, 310-380 и 415-465 тысяч рублей соответственно.
Дешевле всего средний качественный отдых в Турции – с вылетом из Сочи. Совсем ненамного дороже вылеты из Москвы. На третьем месте по доступности цен – Самара, на четвертом – Екатеринбург. Далее следуют Новосибирск, Казань и Пермь. А вот Санкт-Петербург оказался в рейтинге на последней позиции.
Эксперты уточняют, что при таком уровне ценового предложения спрос не страдает – на многих региональных рейсах все места проданы вплоть до середины июля.
Конечно, есть и более дешевые путевки. Туры в начале июля в некоторые отели категории "три звезды" на все включено при везении можно купить по цене примерно 100 тысяч рублей на двоих (с вылетом из Москвы), а в некоторые "пятерки" уровня эконом – за 120-130 тысяч.