https://ria.ru/20220620/turne-1796823065.html

Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки

Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки - РИА Новости, 20.06.2022

Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки

Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:45

2022-06-20T17:45

2022-06-20T17:45

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африка

африканский союз

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки."По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады", - сказал Зеленский в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.По его словам, в ближайшее время заработает спецпредставитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран."Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка", - отметил Зеленский.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, африка, африканский союз, владимир зеленский, дмитрий кулеба