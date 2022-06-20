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Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки - РИА Новости, 20.06.2022
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Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки - РИА Новости, 20.06.2022
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки
Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:45
2022-06-20T17:45
в мире
украина
африка
африканский союз
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки."По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады", - сказал Зеленский в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.По его словам, в ближайшее время заработает спецпредставитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран."Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка", - отметил Зеленский.
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796353614.html
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в мире, украина, африка, африканский союз, владимир зеленский, дмитрий кулеба
17:45 20.06.2022
 
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки

Зеленский анонсировал первое турне главы МИД Украины Кулебы по странам Субсахарской Африки

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки.
"По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады", - сказал Зеленский в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.
По его словам, в ближайшее время заработает спецпредставитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран.
"Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка", - отметил Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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В миреУкраинаАфрикаАфриканский союзВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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