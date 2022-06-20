https://ria.ru/20220620/turne-1796823065.html
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки - РИА Новости, 20.06.2022
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки
Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:45
2022-06-20T17:45
2022-06-20T17:45
в мире
украина
африка
африканский союз
владимир зеленский
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки."По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады", - сказал Зеленский в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.По его словам, в ближайшее время заработает спецпредставитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран."Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка", - отметил Зеленский.
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796353614.html
украина
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, африка, африканский союз, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Субсахарской Африки
Зеленский анонсировал первое турне главы МИД Украины Кулебы по странам Субсахарской Африки