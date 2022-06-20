https://ria.ru/20220620/turkmeniya-1796879725.html

Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество

Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2022

Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество

Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:02

2022-06-20T20:02

2022-06-20T20:02

экономика

цены на нефть

сердар бердымухамедов

туркмения

китай

узбекистан

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АШХАБАД, 20 июн - РИА Новости. Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь, сообщает в понедельник Туркменское телевидение.Руководитель CNPC проинформировал туркменского лидера о работе корпорации в Туркмении. В частности, он сообщил, что CNPC осуществляет промышленное освоение углеводородных месторождений на договорной территории "Багтыярлык" (Счастливая) и принимает участие в обустройстве одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Галкыныш" (Возрождение)."Стороны отметили важность достигнутых на высшем уровне договорённостей, касающихся разработки второй очереди месторождения "Галкыныш" и строительства четвёртой ветки транснационального газопровода Туркменистан – Китай", - подчеркивается в сообщении местного ТВ.Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в минувшую субботу на церемонии открытия газосборной станции, построенной CNPC в Лебапском велаяте (области), отметил, что газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, состоящий из трех веток, позволяет ежегодно транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа. Глава государства подчеркнул, что для доведения в будущем ежегодных поставок туркменского природного газа в КНР до 65 миллиардов кубометров предусматривается строительство четвертой ветки газопровода.Туркмения является лидером по объему поставок трубопроводного природного газа на энергетический рынок КНР.

https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html

https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html

туркмения

китай

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экономика, цены на нефть, сердар бердымухамедов , туркмения, китай, узбекистан