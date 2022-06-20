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Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2022
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Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество
Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2022
Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество
Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:02
2022-06-20T20:02
экономика
цены на нефть
сердар бердымухамедов
туркмения
китай
узбекистан
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АШХАБАД, 20 июн - РИА Новости. Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь, сообщает в понедельник Туркменское телевидение.Руководитель CNPC проинформировал туркменского лидера о работе корпорации в Туркмении. В частности, он сообщил, что CNPC осуществляет промышленное освоение углеводородных месторождений на договорной территории "Багтыярлык" (Счастливая) и принимает участие в обустройстве одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Галкыныш" (Возрождение)."Стороны отметили важность достигнутых на высшем уровне договорённостей, касающихся разработки второй очереди месторождения "Галкыныш" и строительства четвёртой ветки транснационального газопровода Туркменистан – Китай", - подчеркивается в сообщении местного ТВ.Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в минувшую субботу на церемонии открытия газосборной станции, построенной CNPC в Лебапском велаяте (области), отметил, что газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, состоящий из трех веток, позволяет ежегодно транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа. Глава государства подчеркнул, что для доведения в будущем ежегодных поставок туркменского природного газа в КНР до 65 миллиардов кубометров предусматривается строительство четвертой ветки газопровода.Туркмения является лидером по объему поставок трубопроводного природного газа на энергетический рынок КНР.
https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html
https://ria.ru/20220616/gaz-1795840730.html
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экономика, цены на нефть, сердар бердымухамедов , туркмения, китай, узбекистан
20:02 20.06.2022
 
Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество

Президент Туркмении и глава китайской CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АШХАБАД, 20 июн - РИА Новости. Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь, сообщает в понедельник Туркменское телевидение.
Руководитель CNPC проинформировал туркменского лидера о работе корпорации в Туркмении. В частности, он сообщил, что CNPC осуществляет промышленное освоение углеводородных месторождений на договорной территории "Багтыярлык" (Счастливая) и принимает участие в обустройстве одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Галкыныш" (Возрождение).
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 18:28
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
"Стороны отметили важность достигнутых на высшем уровне договорённостей, касающихся разработки второй очереди месторождения "Галкыныш" и строительства четвёртой ветки транснационального газопровода Туркменистан – Китай", - подчеркивается в сообщении местного ТВ.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в минувшую субботу на церемонии открытия газосборной станции, построенной CNPC в Лебапском велаяте (области), отметил, что газопровод Туркменистан – УзбекистанКазахстанКитай, состоящий из трех веток, позволяет ежегодно транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа. Глава государства подчеркнул, что для доведения в будущем ежегодных поставок туркменского природного газа в КНР до 65 миллиардов кубометров предусматривается строительство четвертой ветки газопровода.
Туркмения является лидером по объему поставок трубопроводного природного газа на энергетический рынок КНР.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:54Петербургский международный экономический форум — 2022
"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай
 
ЭкономикаЦены на нефтьСердар БердымухамедовТуркменияКитайУзбекистан
 
 
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