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Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня
Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня
Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:47
2022-06-20T15:47
2022-06-20T17:12
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн — РИА Новости. Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на сайте местного МВД.Уточняется, что пограничный контроль возвращается к допандемийной ситуации: пассажиры, прибывающие из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу.В финском МВД отметили, что ожидают рост трафика из третьих стран после снятия ограничений, в частности речь идет о восточной (российской) границе. Там добавили, что на объемы перевозок также влияет желание россиян путешествовать и количество действующих виз.В России финские визы выдают с 2021 года. Руководство Финляндии просит уточнять у российских властей правила выезда из страны.
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общество, туризм, новости - туризм, россия, финляндия, евросоюз
15:47 20.06.2022 (обновлено: 17:12 20.06.2022)
Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня
МВД Финляндии сообщило об открытии границы для туризма с Россией с 30 июня
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн — РИА Новости.
Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на сайте
местного МВД.
"Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пограничный контроль возвращается к допандемийной ситуации: пассажиры, прибывающие из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу.
В финском МВД отметили, что ожидают рост трафика из третьих стран после снятия ограничений, в частности речь идет о восточной (российской) границе. Там добавили, что на объемы перевозок также влияет желание россиян путешествовать и количество действующих виз.
В России финские визы выдают с 2021 года. Руководство Финляндии просит уточнять у российских властей правила выезда из страны.