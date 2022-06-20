https://ria.ru/20220620/turizm-1796778303.html

Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня

Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня - РИА Новости, 20.06.2022

Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня

Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:47

2022-06-20T15:47

2022-06-20T17:12

туризм

общество

туризм

новости - туризм

россия

финляндия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/99/1526729908_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_f8eb6ab4629258150574a52c1c35fa40.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн — РИА Новости. Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Россией с 30 июня, сообщается на сайте местного МВД.Уточняется, что пограничный контроль возвращается к допандемийной ситуации: пассажиры, прибывающие из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу.В финском МВД отметили, что ожидают рост трафика из третьих стран после снятия ограничений, в частности речь идет о восточной (российской) границе. Там добавили, что на объемы перевозок также влияет желание россиян путешествовать и количество действующих виз.В России финские визы выдают с 2021 года. Руководство Финляндии просит уточнять у российских властей правила выезда из страны.

https://ria.ru/20220615/germaniya-1795463483.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, туризм, новости - туризм, россия, финляндия, евросоюз