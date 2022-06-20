https://ria.ru/20220620/tsoy-1796745658.html
"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея
"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея - РИА Новости, 20.06.2022
"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея
Основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой в детстве был самым обычным ребенком, ничем особо не выделялся, рассказал РИА Новости его отец Роберт Цой накануне... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:16
2022-06-20T13:16
2022-06-20T13:47
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой в детстве был самым обычным ребенком, ничем особо не выделялся, рассказал РИА Новости его отец Роберт Цой накануне дня рождения музыканта.Цою исполнилось бы 60 лет 21 июня. Он погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом."В детстве он был самым обычным ребенком, играл во дворе, как все дети. Вы хотите, чтоб я сказал, что вот он с детства был таким прям гениальным? Нет, самый обыкновенный ребенок, как все дети, ничем особо не выделялся", - сказал Роберт Цой.Он отметил, что, добившись популярности, его сын не перестал общаться со старыми друзьями, "у него как были приятели, так и остались, они встречались все вместе, независимо от того, что он стал таким популярным".
https://ria.ru/20220408/tsoy-1782535978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, виктор цой, музыка, кино, талант
13:16 20.06.2022 (обновлено: 13:47 20.06.2022)
"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея
Отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея: он был обычным ребенком, не выделялся
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой в детстве был самым обычным ребенком, ничем особо не выделялся, рассказал РИА Новости его отец Роберт Цой накануне дня рождения музыканта.
Цою исполнилось бы 60 лет 21 июня. Он погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
"В детстве он был самым обычным ребенком, играл во дворе, как все дети. Вы хотите, чтоб я сказал, что вот он с детства был таким прям гениальным? Нет, самый обыкновенный ребенок, как все дети, ничем особо не выделялся", - сказал Роберт Цой.
Он отметил, что, добившись популярности, его сын не перестал общаться со старыми друзьями, "у него как были приятели, так и остались, они встречались все вместе, независимо от того, что он стал таким популярным".
Отец певца также выразил свое мнение по поводу универсальности таланта сына. "Без таланта вот такие вот песни и музыку не написать. Он был универсален: и музыку, и стихи – все сам писал. В этой универсальности, понимаете, я считаю, и есть талант. Вот это вот все вместе он делал очень талантливо", - заключил он.