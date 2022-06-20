https://ria.ru/20220620/tsoy-1796745658.html

"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея

"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея - РИА Новости, 20.06.2022

"Он был обычным ребенком": отец Цоя рассказал о его детстве накануне юбилея

Основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой в детстве был самым обычным ребенком, ничем особо не выделялся, рассказал РИА Новости его отец Роберт Цой накануне... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:16

2022-06-20T13:16

2022-06-20T13:47

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой в детстве был самым обычным ребенком, ничем особо не выделялся, рассказал РИА Новости его отец Роберт Цой накануне дня рождения музыканта.Цою исполнилось бы 60 лет 21 июня. Он погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом."В детстве он был самым обычным ребенком, играл во дворе, как все дети. Вы хотите, чтоб я сказал, что вот он с детства был таким прям гениальным? Нет, самый обыкновенный ребенок, как все дети, ничем особо не выделялся", - сказал Роберт Цой.Он отметил, что, добившись популярности, его сын не перестал общаться со старыми друзьями, "у него как были приятели, так и остались, они встречались все вместе, независимо от того, что он стал таким популярным".

https://ria.ru/20220408/tsoy-1782535978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, виктор цой, музыка, кино, талант