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Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны - РИА Новости, 20.06.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны - РИА Новости, 20.06.2022
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75% за счет запуска крупнейшего в стране комплекса по производству трикотажных... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:52
2022-06-20T20:11
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
технологии
экономика
россия
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ИВАНОВО, 20 июн – РИА Новости. Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75% за счет запуска крупнейшего в стране комплекса по производству трикотажных тканей "Унтекс Родники", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В Родниках заработал крупнейший в истории страны единовременно вводимый комплекс по производству трикотажного полотна. Теперь в Ивановской области будет производиться три четверти всех трикотажных тканей страны", - написал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на своей страничке в социальных сетях.В 2021 году потребности России более чем на 80% покрывались трикотажным полотном импортного производства. Новому предприятию отведена серьезная роль на фоне ухода ряда иностранных брендов. По оценкам, реализация проекта компании "Унтекс Родники" увеличит объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизит импортозависимость. На сегодняшний день аналогов такого производства в России нет.Губернатор Станислав Воскресенский особо отметил, что на предприятии созданы новые рабочие места. "119 человек уже приняты на работу, всего планируют взять более пятисот человек. Это те самые рабочие места, за которые мы боремся. Считаю это самой важной частью своей работы – доходы людей, рабочие места, социальные обязательства", – сказал он.Компания "Унтекс Родники" реализует инвестпроект "Создание предприятия по производству и окраске необработанного трикотажного полотна" на площадке особой экономической зоны "Иваново" в Родниках. На фабрике установлено современные кругловязальные, сновальные, мотальные, сушильно-ширильные и ворсовальные машины. На данном этапе планируется выпускать до 60 тонн в сутки готовой продукции.
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ивановская область, станислав воскресенский, технологии, экономика, россия
19:52 20.06.2022 (обновлено: 20:11 20.06.2022)
 

Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны

© Фото пресс-службы правительства Ивановской областиИвановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
© Фото пресс-службы правительства Ивановской области
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 20 июн – РИА Новости. Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75% за счет запуска крупнейшего в стране комплекса по производству трикотажных тканей "Унтекс Родники", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В Родниках заработал крупнейший в истории страны единовременно вводимый комплекс по производству трикотажного полотна. Теперь в Ивановской области будет производиться три четверти всех трикотажных тканей страны", - написал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на своей страничке в социальных сетях.
В 2021 году потребности России более чем на 80% покрывались трикотажным полотном импортного производства. Новому предприятию отведена серьезная роль на фоне ухода ряда иностранных брендов. По оценкам, реализация проекта компании "Унтекс Родники" увеличит объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизит импортозависимость. На сегодняшний день аналогов такого производства в России нет.
Губернатор Станислав Воскресенский особо отметил, что на предприятии созданы новые рабочие места. "119 человек уже приняты на работу, всего планируют взять более пятисот человек. Это те самые рабочие места, за которые мы боремся. Считаю это самой важной частью своей работы – доходы людей, рабочие места, социальные обязательства", – сказал он.
Компания "Унтекс Родники" реализует инвестпроект "Создание предприятия по производству и окраске необработанного трикотажного полотна" на площадке особой экономической зоны "Иваново" в Родниках. На фабрике установлено современные кругловязальные, сновальные, мотальные, сушильно-ширильные и ворсовальные машины. На данном этапе планируется выпускать до 60 тонн в сутки готовой продукции.
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Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийТехнологииЭкономикаРоссия
 
 
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