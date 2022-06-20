Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Партнером эфира выступила социальная сеть "ВКонтакте". За 29 часов работы ведущие провели почти 40 интервью с успешными предпринимателями-экспортерами, представителями министерств и ведомств, главами регионов, экспертами и лидерами мнений", - говорится в сообщении центра.
РЭЦ организовал на своем стенде студию, чтобы обсудить с гостями самые актуальные вопросы современной повестки: вопросы экономической политики в текущей ситуации, вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес, реальные истории компаний, которые не просто смогли сохранить свой бизнес, но и найти эффективные способы использовать сложившуюся ситуацию для его роста.
О своем видении ситуации рассказывали первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов и многие другие.
"В студии мы обсуждали и векторы развития обновленной программы "Сделано в России". Собственно, эта площадка изначально задумывалась как площадка для обсуждения предложений по обновлению этой программы, и свое мнение высказывали в том числе сами экспортеры, которых мы пригласили в студию. И мы получили фидбек", - рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина.
По ее словам, многие высказывали свои мысли по поводу развития бренда, его наполнения и продвижения, рассказывали о своем опыте.
"Хотела бы сказать спасибо всем гостям, которые пришли в нашу студию и приняли участие в обсуждении. И приглашаю всех на международный экспортный форум "Сделано в России", который состоится 20-22 октября в Москве, в Манеже. Мы представим там обновленную концепцию нашего национального бренда Made in Russia", - заключила глава РЭЦ.