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Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/translyatsiya-1796824817.html
Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров
Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров - РИА Новости, 20.06.2022
Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров
Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:53
2022-06-20T17:53
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
москва
экономика
технологии
пмэф
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).РЭЦ организовал на своем стенде студию, чтобы обсудить с гостями самые актуальные вопросы современной повестки: вопросы экономической политики в текущей ситуации, вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес, реальные истории компаний, которые не просто смогли сохранить свой бизнес, но и найти эффективные способы использовать сложившуюся ситуацию для его роста.О своем видении ситуации рассказывали первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов и многие другие.По ее словам, многие высказывали свои мысли по поводу развития бренда, его наполнения и продвижения, рассказывали о своем опыте."Хотела бы сказать спасибо всем гостям, которые пришли в нашу студию и приняли участие в обсуждении. И приглашаю всех на международный экспортный форум "Сделано в России", который состоится 20-22 октября в Москве, в Манеже. Мы представим там обновленную концепцию нашего национального бренда Made in Russia", - заключила глава РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, москва, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), вероника никишина
17:53 20.06.2022
 

Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Партнером эфира выступила социальная сеть "ВКонтакте". За 29 часов работы ведущие провели почти 40 интервью с успешными предпринимателями-экспортерами, представителями министерств и ведомств, главами регионов, экспертами и лидерами мнений", - говорится в сообщении центра.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:06Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд
РЭЦ организовал на своем стенде студию, чтобы обсудить с гостями самые актуальные вопросы современной повестки: вопросы экономической политики в текущей ситуации, вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес, реальные истории компаний, которые не просто смогли сохранить свой бизнес, но и найти эффективные способы использовать сложившуюся ситуацию для его роста.
О своем видении ситуации рассказывали первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов и многие другие.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и вице-президент, руководитель исполнительного комитета общероссийской общественной организации Деловая Россия Нонна Каграманян - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 15:59Петербургский международный экономический форум — 2022
Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"
"В студии мы обсуждали и векторы развития обновленной программы "Сделано в России". Собственно, эта площадка изначально задумывалась как площадка для обсуждения предложений по обновлению этой программы, и свое мнение высказывали в том числе сами экспортеры, которых мы пригласили в студию. И мы получили фидбек", - рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина.
По ее словам, многие высказывали свои мысли по поводу развития бренда, его наполнения и продвижения, рассказывали о своем опыте.
"Хотела бы сказать спасибо всем гостям, которые пришли в нашу студию и приняли участие в обсуждении. И приглашаю всех на международный экспортный форум "Сделано в России", который состоится 20-22 октября в Москве, в Манеже. Мы представим там обновленную концепцию нашего национального бренда Made in Russia", - заключила глава РЭЦ.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:05Петербургский международный экономический форум — 2022
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияМоскваЭкономикаТехнологииПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Вероника Никишина
 
 
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