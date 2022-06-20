https://ria.ru/20220620/translyatsiya-1796824817.html

Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров

Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров - РИА Новости, 20.06.2022

Трансляция студии "Сделано в России" на ПМЭФ набрала более 2 млн просмотров

Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:53

2022-06-20T17:53

2022-06-20T17:53

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

москва

экономика

технологии

пмэф

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прямые трансляции из студии "Сделано в России" за четыре дня работы на XXV Петербургском экономическом форуме собрали более 2 миллионов просмотров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).РЭЦ организовал на своем стенде студию, чтобы обсудить с гостями самые актуальные вопросы современной повестки: вопросы экономической политики в текущей ситуации, вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес, реальные истории компаний, которые не просто смогли сохранить свой бизнес, но и найти эффективные способы использовать сложившуюся ситуацию для его роста.О своем видении ситуации рассказывали первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов и многие другие.По ее словам, многие высказывали свои мысли по поводу развития бренда, его наполнения и продвижения, рассказывали о своем опыте."Хотела бы сказать спасибо всем гостям, которые пришли в нашу студию и приняли участие в обсуждении. И приглашаю всех на международный экспортный форум "Сделано в России", который состоится 20-22 октября в Москве, в Манеже. Мы представим там обновленную концепцию нашего национального бренда Made in Russia", - заключила глава РЭЦ.

https://ria.ru/20220617/brend-1796175671.html

https://ria.ru/20220617/partnery-1796167656.html

https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, москва, экономика, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), вероника никишина