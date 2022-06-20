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Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня - РИА Новости, 20.06.2022
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Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня
Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня
Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:50
2022-06-20T22:51
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки.Участниками торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США – южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм – российский рубль (AMD/RUB), доллар США – армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB).О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ – российский рубль (AED/RUB) и доллар США – дирхам ОАЭ (USD/AED) биржа сообщит дополнительно.Ранее в июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщал в интервью РИА Новости, что Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. По его словам, биржа видит интерес к этим валютам.
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экономика, московская биржа
22:50 20.06.2022 (обновлено: 22:51 20.06.2022)
 
Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня

Мосбиржа начнет торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом 27 июня

© Depositphotos / tatiantmarieНациональная валюта - узбекский сум
Национальная валюта - узбекский сум - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Depositphotos / tatiantmarie
Национальная валюта - узбекский сум . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки.
"27 июня 2022 года на валютном рынке Московской биржи начнутся торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом", - говорится в сообщении. "Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности", - добавляется там же.
Участниками торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США – южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм – российский рубль (AMD/RUB), доллар США – армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB).
О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ – российский рубль (AED/RUB) и доллар США – дирхам ОАЭ (USD/AED) биржа сообщит дополнительно.
Ранее в июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщал в интервью РИА Новости, что Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. По его словам, биржа видит интерес к этим валютам.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,6 рубля
 
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