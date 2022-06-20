https://ria.ru/20220620/torgi-1796898419.html

Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня

Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня - РИА Новости, 20.06.2022

Мосбиржа начнет торги узбекским сумом и армянским драмом 27 июня

Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:50

2022-06-20T22:50

2022-06-20T22:51

экономика

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760416372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2233296383efdfbe4eda4efadd8a6819.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки.Участниками торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США – южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм – российский рубль (AMD/RUB), доллар США – армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB).О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ – российский рубль (AED/RUB) и доллар США – дирхам ОАЭ (USD/AED) биржа сообщит дополнительно.Ранее в июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщал в интервью РИА Новости, что Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. По его словам, биржа видит интерес к этим валютам.

https://ria.ru/20220620/kurs-1796877550.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, московская биржа