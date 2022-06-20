https://ria.ru/20220620/tiktok-1796862826.html

TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь

TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 20.06.2022

TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь

Агентство Sputnik Беларусь сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила его аккаунт, но более 200 видео удалены. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:32

2022-06-20T19:32

2022-06-20T19:32

медиавойны

в мире

технологии

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила его аккаунт, но более 200 видео удалены.Ранее в понедельник агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Сама сеть не объяснила причин блокировки аккаунт агентства в TikTok."Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт Sputnik Беларусь, но не полностью", - говорится в сообщении на сайте агентства.Поясняется, что сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора. "Но, к сожалению, удалив более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов. Причины удаления видео не комментируются и никак не объясняются площадкой. Ранее в тех же видео нарушений не было выявлено, и они прошли модерацию", - подчеркивается в сообщении.Там напоминается, что в марте этого года был заблокирован доступ пользователей к контенту YouТube-канала агентства.

https://ria.ru/20220620/zapret-1796777691.html

https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, технологии, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), белоруссия, sputnik, интернет, соцсети, социальные сети