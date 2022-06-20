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TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 20.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220620/tiktok-1796862826.html
TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь
TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь - РИА Новости, 20.06.2022
TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь
Агентство Sputnik Беларусь сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила его аккаунт, но более 200 видео удалены. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:32
2022-06-20T19:32
медиавойны
в мире
технологии
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
белоруссия
sputnik
интернет
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила его аккаунт, но более 200 видео удалены.Ранее в понедельник агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Сама сеть не объяснила причин блокировки аккаунт агентства в TikTok."Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт Sputnik Беларусь, но не полностью", - говорится в сообщении на сайте агентства.Поясняется, что сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора. "Но, к сожалению, удалив более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов. Причины удаления видео не комментируются и никак не объясняются площадкой. Ранее в тех же видео нарушений не было выявлено, и они прошли модерацию", - подчеркивается в сообщении.Там напоминается, что в марте этого года был заблокирован доступ пользователей к контенту YouТube-канала агентства.
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в мире, технологии, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), белоруссия, sputnik, интернет, соцсети, социальные сети
19:32 20.06.2022
 
TikTok восстановил аккаунт Sputnik Беларусь

TikTok восстановил аккаунт агентства Sputnik Беларусь, но удалил более 200 видео

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила его аккаунт, но более 200 видео удалены.
Ранее в понедельник агентство заявило, что доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент – удален. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, поскольку никаких нарушений норм соцсети не допускалось. Сама сеть не объяснила причин блокировки аккаунт агентства в TikTok.
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"Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт Sputnik Беларусь, но не полностью", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Поясняется, что сеть восстановила аккаунт по требованию Роскомнадзора. "Но, к сожалению, удалив более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов. Причины удаления видео не комментируются и никак не объясняются площадкой. Ранее в тех же видео нарушений не было выявлено, и они прошли модерацию", - подчеркивается в сообщении.
Там напоминается, что в марте этого года был заблокирован доступ пользователей к контенту YouТube-канала агентства.
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