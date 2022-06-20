21:34 20.06.2022 (обновлено: 23:47 20.06.2022)
Найдено тело одного из детей, унесенных на матрасе в море в Крыму
ГСУ СК по Крыму и Севастополю: найдено тело одного из детей, унесенных на матрасе в море
© Фото : Прокуратура Республики КрымПоиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
© Фото : Прокуратура Республики Крым
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Крыму обнаружили тело одного из двоих детей, унесенных на матрасе в открытое море в Сакском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.
"Найдено тело мальчика. Родители его опознали. Расследование уголовного дела продолжается", — заявили ведомстве.
Уточняется, что тело нашли недалеко от берега.
Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП произошло 12 июня. Заведено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности". Расследование находится на личном контроле руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.