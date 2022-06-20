https://ria.ru/20220620/telo-1796890899.html

Найдено тело одного из детей, унесенных на матрасе в море в Крыму

Найдено тело одного из детей, унесенных на матрасе в море в Крыму - РИА Новости, 20.06.2022

Найдено тело одного из детей, унесенных на матрасе в море в Крыму

В Крыму обнаружили тело одного из двоих детей, унесенных на матрасе в открытое море в Сакском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Крыму РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:34

2022-06-20T21:34

2022-06-20T23:47

происшествия

сакский район

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Крыму обнаружили тело одного из двоих детей, унесенных на матрасе в открытое море в Сакском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.Уточняется, что тело нашли недалеко от берега.Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП произошло 12 июня. Заведено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности". Расследование находится на личном контроле руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html

сакский район

россия

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сакский район, россия, республика крым