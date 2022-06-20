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Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/tayra-1796813098.html
Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника
Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника - РИА Новости, 20.06.2022
Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына помощника постпреда главы Чечни в Крыму РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:06
2022-06-20T19:25
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына помощника постпреда главы Чечни в Крыму Адама Гриценко."Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности", — написал он в Telegram-канале. Кадыров добавил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, "он до сих пор находится в плену в собственной стране".Он подчеркнул, что в его обязанности не входит обмен украинских граждан на украинских же нацистов, и призвал журналистов подкреплять публикуемую информацию доказательствами."Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете попасть под статью 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России". — Прим. ред.)", — отметил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796787555.html
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рамзан кадыров, украина, в мире, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
17:06 20.06.2022 (обновлено: 19:25 20.06.2022)
 
Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника

Кадыров опроверг заявление об обмене националистки Тайры на сына чиновника из Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына помощника постпреда главы Чечни в Крыму Адама Гриценко.
"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности", — написал он в Telegram-канале.
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Кадыров добавил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, "он до сих пор находится в плену в собственной стране".
Он подчеркнул, что в его обязанности не входит обмен украинских граждан на украинских же нацистов, и призвал журналистов подкреплять публикуемую информацию доказательствами.
"Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете попасть под статью 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России". — Прим. ред.)", — отметил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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