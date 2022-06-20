https://ria.ru/20220620/tayra-1796813098.html

Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника

Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника - РИА Новости, 20.06.2022

Кадыров опроверг заявления об обмене Тайры на сына чеченского чиновника

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына помощника постпреда главы Чечни в Крыму РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:06

2022-06-20T17:06

2022-06-20T19:25

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

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россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына помощника постпреда главы Чечни в Крыму Адама Гриценко."Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности", — написал он в Telegram-канале. Кадыров добавил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, "он до сих пор находится в плену в собственной стране".Он подчеркнул, что в его обязанности не входит обмен украинских граждан на украинских же нацистов, и призвал журналистов подкреплять публикуемую информацию доказательствами."Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете попасть под статью 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России". — Прим. ред.)", — отметил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796787555.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794890757.html

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, украина, в мире, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр