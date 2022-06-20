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Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море

Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море - РИА Новости, 20.06.2022

Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море

Атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T05:21

2022-06-20T05:21

2022-06-20T05:21

безопасность

россия

баренцево море

северный флот вмф россии

армия

североморск

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 20 июн — РИА Новости. Атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.В стрельбах задействовали экипажи атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" и атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск" проекта 949А "Антей". Экипажи лодок отрабатывали совместную стрельбу, особенностью которой было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками."По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность", — подчеркивается в сообщении.Уточняется, что район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

https://ria.ru/20220620/korabli-1796643378.html

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баренцево море

североморск

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безопасность, россия, баренцево море, северный флот вмф россии, армия, североморск