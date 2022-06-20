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Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море - РИА Новости, 20.06.2022
Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
Атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:21
2022-06-20T05:21
2022-06-20T05:21
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 20 июн — РИА Новости. Атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.В стрельбах задействовали экипажи атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" и атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск" проекта 949А "Антей". Экипажи лодок отрабатывали совместную стрельбу, особенностью которой было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками."По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность", — подчеркивается в сообщении.Уточняется, что район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.
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безопасность, россия, баренцево море, северный флот вмф россии, армия, североморск
Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
Атомные подводные крейсеры Северного флота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 20 июн — РИА Новости. Атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 200 километров", — говорится в сообщении.
В стрельбах задействовали экипажи атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" и атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск" проекта 949А "Антей". Экипажи лодок отрабатывали совместную стрельбу, особенностью которой было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.
"По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность", — подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.