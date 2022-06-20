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Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван - РИА Новости, 20.06.2022
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Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван
Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван - РИА Новости, 20.06.2022
Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван
Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T00:48
2022-06-20T00:48
в мире
никол пашинян
артур ванецян
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще шесть получили ранения.Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия.При этом бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян ранее сообщил в соцсетях, что один из раненых — служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших — крайне тяжелое.
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в мире, никол пашинян, артур ванецян, армения, ереван
00:48 20.06.2022
 
Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван

Полиция Армении отвергла политический подтекст инцидента со стрельбой в селе Нигаван

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейский в Ереване
Полицейский в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Девятнадцатого июня в селе Нигаван Арагацотнской области (в 60 километрах от Еревана — ред.) произошел инцидент с участием группы лиц, во время которого прозвучали выстрелы. По предварительным данным, было применено охотничье оружие. Семеро пострадавших были доставлены в различные медучреждения, один из них скончался. Инцидент не содержит политического подтекста, причина — бытовая", — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия.
При этом бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян ранее сообщил в соцсетях, что один из раненых — служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших — крайне тяжелое.
Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 23:38
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
 
В миреНикол ПашинянАртур ВанецянАрменияЕреван
 
 
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