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Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван

Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван - РИА Новости, 20.06.2022

Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван

Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T00:48

2022-06-20T00:48

2022-06-20T00:48

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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще шесть получили ранения.Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия.При этом бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян ранее сообщил в соцсетях, что один из раненых — служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших — крайне тяжелое.

https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html

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в мире, никол пашинян, артур ванецян, армения, ереван