Полиция Армении раскрыла подробности инцидента со стрельбой в селе Нигаван
Полиция Армении отвергла политический подтекст инцидента со стрельбой в селе Нигаван
© Sputnik / Асатур Есаянц
Полицейский в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Полиция Армении отвергла политический подтекст произошедшего в воскресенье в Арагацотнской области инцидента со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Девятнадцатого июня в селе Нигаван Арагацотнской области (в 60 километрах от Еревана — ред.) произошел инцидент с участием группы лиц, во время которого прозвучали выстрелы. По предварительным данным, было применено охотничье оружие. Семеро пострадавших были доставлены в различные медучреждения, один из них скончался. Инцидент не содержит политического подтекста, причина — бытовая", — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия.
При этом бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян ранее сообщил в соцсетях, что один из раненых — служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших — крайне тяжелое.