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NYT: США перешли черту на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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NYT: США перешли черту на Украине
NYT: США перешли черту на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
NYT: США перешли черту на Украине
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T21:51
2022-06-21T07:41
в мире
украина
россия
йемен
нато
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times."Мы пересекли черту в Йемене. &lt;…&gt; А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", — считает эксперт.По ее мнению, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного. Выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории России, передача украинскому Генштабу развединформации — все это указывает на чрезмерную вовлеченность Белого дома.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
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в мире, украина, россия, йемен, нато, сша, сергей лавров
21:51 20.06.2022 (обновлено: 07:41 21.06.2022)
 
NYT: США перешли черту на Украине

NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-миллиметровые гаубицы M777 перед погрузкой в самолет для отправки на Украину. Авиабаза Марч ВВС США в Калифорнии
155-миллиметровые гаубицы M777 перед погрузкой в самолет для отправки на Украину. Авиабаза Марч ВВС США в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-миллиметровые гаубицы M777 перед погрузкой в самолет для отправки на Украину. Авиабаза Марч ВВС США в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
"Мы пересекли черту в Йемене. <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", — считает эксперт.
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По ее мнению, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного. Выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории России, передача украинскому Генштабу развединформации — все это указывает на чрезмерную вовлеченность Белого дома.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
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