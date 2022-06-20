21:51 20.06.2022 (обновлено: 07:41 21.06.2022)
NYT: США перешли черту на Украине
NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-миллиметровые гаубицы M777 перед погрузкой в самолет для отправки на Украину. Авиабаза Марч ВВС США в Калифорнии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-миллиметровые гаубицы M777 перед погрузкой в самолет для отправки на Украину. Авиабаза Марч ВВС США в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
"Мы пересекли черту в Йемене. <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", — считает эксперт.
По ее мнению, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного. Выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории России, передача украинскому Генштабу развединформации — все это указывает на чрезмерную вовлеченность Белого дома.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.