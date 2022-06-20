https://ria.ru/20220620/ssha-1796892625.html

NYT: США перешли черту на Украине

NYT: США перешли черту на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

NYT: США перешли черту на Украине

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T21:51

2022-06-20T21:51

2022-06-21T07:41

в мире

украина

россия

йемен

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сша

сергей лавров

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times."Мы пересекли черту в Йемене. <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", — считает эксперт.По ее мнению, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного. Выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, с помощью которых можно в теории поражать объекты на территории России, передача украинскому Генштабу развединформации — все это указывает на чрезмерную вовлеченность Белого дома.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.

https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

украина

россия

йемен

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, йемен, нато, сша, сергей лавров