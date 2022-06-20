https://ria.ru/20220620/ssha-1796813778.html

Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится

Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится - РИА Новости, 20.06.2022

Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится

Более половины американцев считают, что в их экономикеуже началась рецессия, пишет издание Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:08

2022-06-20T17:08

2022-06-20T17:08

цены на нефть

сша

dow jones

экономика

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более половины американцев считают, что в их экономикеуже началась рецессия, пишет издание Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP."Лишь 20 процентов американцев полагают, что в стране нет экономического спада", — говорится в последнем опросе.По данным издания, еще в мае менее половины опрошенных (48%) говорили о рецессии в Штатах, а 23% заявляли о ее отсутствии.Кроме того, большинство респондентов выразили мнение, что состояние американской экономики в ближайшее время не улучшится.Как отмечает Newsweek, опасения по поводу рецессии в США усилились в последние недели."На прошлой неделе инфляция достигла 40-летнего максимума, а индекс Dow Jones упал ниже 30 тысяч пунктов впервые за полтора года", — отмечается в статье.Помимо этого, по информации Newsweek американские граждане не уверены в способности Байдена управлять экономикой.Согласно опросу, лишь 45 процентов опрошенных дали президенту положительную оценку.

https://ria.ru/20220619/inflyatsiya-1796572725.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, сша, dow jones, экономика