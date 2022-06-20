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Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится
Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится - РИА Новости, 20.06.2022
Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится
Более половины американцев считают, что в их экономикеуже началась рецессия, пишет издание Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:08
2022-06-20T17:08
2022-06-20T17:08
цены на нефть
сша
dow jones
экономика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более половины американцев считают, что в их экономикеуже началась рецессия, пишет издание Newsweek со ссылкой на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP."Лишь 20 процентов американцев полагают, что в стране нет экономического спада", — говорится в последнем опросе.По данным издания, еще в мае менее половины опрошенных (48%) говорили о рецессии в Штатах, а 23% заявляли о ее отсутствии.Кроме того, большинство респондентов выразили мнение, что состояние американской экономики в ближайшее время не улучшится.Как отмечает Newsweek, опасения по поводу рецессии в США усилились в последние недели."На прошлой неделе инфляция достигла 40-летнего максимума, а индекс Dow Jones упал ниже 30 тысяч пунктов впервые за полтора года", — отмечается в статье.Помимо этого, по информации Newsweek американские граждане не уверены в способности Байдена управлять экономикой.Согласно опросу, лишь 45 процентов опрошенных дали президенту положительную оценку.
https://ria.ru/20220619/inflyatsiya-1796572725.html
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, dow jones, экономика
Newsweek: более половины американцев считают, что экономика США рушится
Newsweek: более половины американцев считают, что в экономике США началась рецессия
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Более половины американцев считают, что в их экономикеуже началась рецессия, пишет издание Newsweek
со ссылкой на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP.
"Лишь 20 процентов американцев полагают, что в стране нет экономического спада", — говорится в последнем опросе.
По данным издания, еще в мае менее половины опрошенных (48%) говорили о рецессии в Штатах, а 23% заявляли о ее отсутствии.
Кроме того, большинство респондентов выразили мнение, что состояние американской экономики в ближайшее время не улучшится.
Как отмечает Newsweek, опасения по поводу рецессии в США
усилились в последние недели.
"На прошлой неделе инфляция достигла 40-летнего максимума, а индекс Dow Jones
упал ниже 30 тысяч пунктов впервые за полтора года", — отмечается в статье.
Помимо этого, по информации Newsweek американские граждане не уверены в способности Байдена управлять экономикой.
Согласно опросу, лишь 45 процентов опрошенных дали президенту положительную оценку.