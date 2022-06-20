https://ria.ru/20220620/ssha-1796747184.html

Rebelion: Вашингтон должен прислушаться к предупреждению Путина

Rebelion: Вашингтон должен прислушаться к предупреждению Путина - РИА Новости, 20.06.2022

Rebelion: Вашингтон должен прислушаться к предупреждению Путина

Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине, написал журналист Умберто Маццеи... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:54

2022-06-20T13:54

2022-06-20T15:14

вашингтон (штат)

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

москва

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине, написал журналист Умберто Маццеи в статье для Rebelion.По мнению автора статьи, США пытаются воспользоваться украинским кризисом, чтобы сохранить свою гегемонию в мире."Прекращение конфликта в пользу Москвы означает потерю престижа Вашингтона как мирового полицейского. Политика оттягивания победы России напоминает попытку нацистов использовать украинцев против Советского Союза", — подчеркнули в издании, отметив, что победа России становится все более очевидной и неизбежной.Обозреватель также указал на попытки Вашингтона выставить себя "сторонним наблюдателем"."США стремятся контролировать международную ситуацию из-за кулис, используя посредников качестве пушечного мяса и получая прибыль в обмен на чужую кровь", — отмечается в статье.Эта политика, по словам автора, становится все более очевидной для всех европейцев, за исключением Европейской комиссии в Брюсселе и группы государств, служащих США."Европа должна открыть глаза на предполагаемого друга, стремящегося убедить ее вводить бессмысленные санкции и вынуждающего покупать сжиженный газ, который на 40 процентов дороже российского", — отметил Маццеи.Украинский кризис, как подытожили в издании, показывает закат гегемонии США и крах мирового порядка, определяемого исключительно Вашингтоном.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220620/nato-1796665520.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

вашингтон (штат)

россия

сша

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

вашингтон (штат), россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, москва