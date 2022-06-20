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Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
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Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:46
2022-06-20T12:12
дмитрий медведев
в мире
россия
сша
совет безопасности рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - сказал он на вопрос РИА Новости.
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дмитрий медведев, в мире, россия, сша, совет безопасности рф
11:46 20.06.2022 (обновлено: 12:12 20.06.2022)
 
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев

Медведев: отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, размораживать их не надо

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - сказал он на вопрос РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
Америка кричит, Путин и Си слушают друг друга
 
Дмитрий МедведевВ миреРоссияСШАСовет Безопасности РФ
 
 
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