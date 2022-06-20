https://ria.ru/20220620/ssha-1796694947.html

Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев

Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022

Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев

У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:46

2022-06-20T11:46

2022-06-20T12:12

дмитрий медведев

в мире

россия

сша

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - сказал он на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, россия, сша, совет безопасности рф