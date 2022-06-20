https://ria.ru/20220620/ssha-1796694947.html
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:46
2022-06-20T11:46
2022-06-20T12:12
дмитрий медведев
в мире
россия
сша
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, заявил РИА Новости замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - сказал он на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, россия, сша, совет безопасности рф
11:46 20.06.2022 (обновлено: 12:12 20.06.2022)
Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
Медведев: отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, размораживать их не надо