Рейтинг@Mail.ru
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/ssha-1796679427.html
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории - РИА Новости, 20.06.2022
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории
Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:59
2022-06-20T14:57
в мире
джо байден
сша
афганистан
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_dd14def84adc333e096d165b09f30f78.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер."Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, американский лидер выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. В качестве примера он привел недавнее выступление на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса."Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Соединенные Штаты находятся в "свободном падении": экономика движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов."Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — подытожили в издании.Согласно последнему опросу RealClearPolitics, один из четырех американцев считает, что США движутся в "правильном направлении". Общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории.
https://ria.ru/20220619/bayden-1796581879.html
https://ria.ru/20220619/bayden-1796508610.html
сша
афганистан
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_491746b8cab0a0e7824201e81701dc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, афганистан, лос-анджелес
10:59 20.06.2022 (обновлено: 14:57 20.06.2022)
 
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории

Обозреватель The Telegraph Гардинер признал Джо Байдена худшим президентом в истории США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер.
"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, американский лидер выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. В качестве примера он привел недавнее выступление на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.
"Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, Соединенные Штаты находятся в "свободном падении": экономика движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 17:53
Американцам стало стыдно за танцующего у церкви Байдена
"Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — подытожили в издании.
Согласно последнему опросу RealClearPolitics, один из четырех американцев считает, что США движутся в "правильном направлении". Общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 01:56
В США рассказали, что "прикончит" Байдена к ноябрю
 
В миреДжо БайденСШААфганистанЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала