10:59 20.06.2022 (обновлено: 14:57 20.06.2022)
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории
Обозреватель The Telegraph Гардинер признал Джо Байдена худшим президентом в истории США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер.
"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, американский лидер выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. В качестве примера он привел недавнее выступление на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.
"Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, Соединенные Штаты находятся в "свободном падении": экономика движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.
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"Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — подытожили в издании.
Согласно последнему опросу RealClearPolitics, один из четырех американцев считает, что США движутся в "правильном направлении". Общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории.
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