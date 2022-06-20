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The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории

The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории - РИА Новости, 20.06.2022

The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории

Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:59

2022-06-20T10:59

2022-06-20T14:57

в мире

джо байден

сша

афганистан

лос-анджелес

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер."Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, американский лидер выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. В качестве примера он привел недавнее выступление на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса."Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Соединенные Штаты находятся в "свободном падении": экономика движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов."Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — подытожили в издании.Согласно последнему опросу RealClearPolitics, один из четырех американцев считает, что США движутся в "правильном направлении". Общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории.

https://ria.ru/20220619/bayden-1796581879.html

https://ria.ru/20220619/bayden-1796508610.html

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афганистан

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, афганистан, лос-анджелес