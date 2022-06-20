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На "Азоте" в Северодонецке находится до тысячи человек, заявили в ЛНР
На "Азоте" в Северодонецке находится до тысячи человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.06.2022
На "Азоте" в Северодонецке находится до тысячи человек, заявили в ЛНР
До 1 тысячи гражданских находятся на заводе "Азот" в Северодонецке в ЛНР, где прячутся украинские боевики, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:59
2022-06-20T15:59
2022-06-20T16:18
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. До 1 тысячи гражданских находятся на заводе "Азот" в Северодонецке в ЛНР, где прячутся украинские боевики, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сейчас количество гражданских колеблется до 1 тысячи человек, более того, хочу отметить, что на территории данного предприятия ("Азот" - ред.) были отмечены факты, когда определенные группировки вооруженных формирований Украины перемещались на открытой местности, прикрываясь людьми, как живым щитом", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Он уточнил, что это происходило так: украинские боевики пускали людей, а сами перебегали от одного здания к другому, не давая союзным войскам вести по ним огонь. Марочко предположил, что с такой тактикой работают именно иностранные наемники. "Не знаю, какими нужно обладать моральными качествами, чтобы женщинами и стариками прикрываться", - заметил он.
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, украина
15:59 20.06.2022 (обновлено: 16:18 20.06.2022)
На "Азоте" в Северодонецке находится до тысячи человек, заявили в ЛНР
Подполковник ЛНР Марочко: на "Азоте" в Северодонецке в ЛНР находится до тысячи гражданских