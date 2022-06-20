Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796776555.html
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка - РИА Новости, 20.06.2022
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:40
2022-06-20T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790651644_133:503:2880:2048_1920x0_80_0_0_1b149b0fb0f810c1188b5253507fdff1.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале."Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка", — говорится в сообщении.Тошковка — один из поселков, расположенных в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город. Это также создает угрозу для окружения украинских военных в Горском и Золотом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790651644_267:456:2390:2048_1920x0_80_0_0_ef2cd7b6ab916e84d6a7b5a142b5bc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров
15:40 20.06.2022 (обновлено: 17:05 20.06.2022)
 
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка", — говорится в сообщении.
Тошковка — один из поселков, расположенных в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город. Это также создает угрозу для окружения украинских военных в Горском и Золотом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала