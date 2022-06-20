15:40 20.06.2022 (обновлено: 17:05 20.06.2022)
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка
Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка", — говорится в сообщении.
Тошковка — один из поселков, расположенных в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город. Это также создает угрозу для окружения украинских военных в Горском и Золотом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.