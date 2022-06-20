https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796776555.html

Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка

Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка - РИА Новости, 20.06.2022

Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:40

2022-06-20T15:40

2022-06-20T17:05

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в Луганской Народной Республике. Об этом он написал в Telegram-канале."Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка", — говорится в сообщении.Тошковка — один из поселков, расположенных в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город. Это также создает угрозу для окружения украинских военных в Горском и Золотом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

украина

россия

луганская народная республика

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров