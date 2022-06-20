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В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время - РИА Новости, 20.06.2022
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:05
2022-06-20T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
михаил шеремет
черное море
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Платформы, подвергшиеся удару, находятся в районе острова Змеиный", — сказал РИА Новости Шеремет.Кроме того, по его словам, ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.
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в мире, россия, украина, республика крым, михаил шеремет, черное море, черноморнефтегаз, госдума рф
15:05 20.06.2022 (обновлено: 17:22 20.06.2022)
 
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время

Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз"

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГазохранилище "Черноморнефтегаза"
Газохранилище Черноморнефтегаза - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Газохранилище "Черноморнефтегаза". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.
Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Платформы, подвергшиеся удару, находятся в районе острова Змеиный", — сказал РИА Новости Шеремет.

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся", — сказал Шеремет.

Кроме того, по его словам, ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:27
В Крыму назвали удар по "Черноморнефтегазу" терактом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымМихаил ШереметЧерное мореЧерноморнефтегазГосдума РФ
 
 
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