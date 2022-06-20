15:05 20.06.2022 (обновлено: 17:22 20.06.2022)
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время
Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз"
Газохранилище "Черноморнефтегаза". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.
Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Платформы, подвергшиеся удару, находятся в районе острова Змеиный", — сказал РИА Новости Шеремет.
"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся", — сказал Шеремет.
Кроме того, по его словам, ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.