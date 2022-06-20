https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html

В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время

В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время - РИА Новости, 20.06.2022

В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:05

2022-06-20T15:05

2022-06-20T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

республика крым

михаил шеремет

черное море

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Платформы, подвергшиеся удару, находятся в районе острова Змеиный", — сказал РИА Новости Шеремет.Кроме того, по его словам, ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796754691.html

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украина

республика крым

черное море

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