https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:23

2022-06-20T13:23

2022-06-20T13:23

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части зачистили Метелкино, идут бои в промзоне и пригородах Северодонецка, Лисичанске, Камышевахе, Золотом. На северодонецком химкомбинате "Азот", который контролируют украинские войска, остаются в заложниках несколько сот мирных жителей.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 195 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 25 пунктов управления, 59 огневых позиций. Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 и девять беспилотников, а также перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотников, 345 зенитных ракетных комплексов, 576 реактивных систем залпового огня, 3696 танков и других бронемашин, 2055 орудий полевой артиллерии и 3731 единицу автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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