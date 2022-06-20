https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html

Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции

Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2022

Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции

Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:04

2022-06-20T12:04

2022-06-20T12:04

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

в мире

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", - сказал Нарышкин в понедельник в Москве на Общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества.

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, донбасс, в мире, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр