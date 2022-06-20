https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2022
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:04
2022-06-20T12:04
2022-06-20T12:04
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
в мире
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", - сказал Нарышкин в понедельник в Москве на Общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, в мире, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
Нарышкин: ни у кого нет сомнений, что победа в спецоперации будет за Россией и Донбассом