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Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2022
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции
Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:04
2022-06-20T12:04
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
в мире
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", - сказал Нарышкин в понедельник в Москве на Общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
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россия, донбасс, в мире, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:04 20.06.2022
 
Нарышкин выразил уверенность в победе в специальной военной операции

Нарышкин: ни у кого нет сомнений, что победа в спецоперации будет за Россией и Донбассом

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", - сказал Нарышкин в понедельник в Москве на Общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВ миреРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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