https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796694341.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов

ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов - РИА Новости, 20.06.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов

Уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:45

2022-06-20T11:45

2022-06-20T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220620/aviatsiya-1796690919.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков