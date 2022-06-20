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ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796694341.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов - РИА Новости, 20.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов
Уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:45
2022-06-20T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220620/aviatsiya-1796690919.html
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безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:45 20.06.2022 (обновлено: 11:48 20.06.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 208 украинских самолетов

За время спецоперации ВС России уничтожили 3696 украинских танков и других бронемашин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийБТР 82А с российским флагом
БТР 82А с российским флагом - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
БТР 82А с российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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