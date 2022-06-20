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Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.06.2022
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Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин
Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.06.2022
Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласился с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что сейчас не время обсуждать с США продление текущего... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:06
2022-06-20T13:06
безопасность
россия
сша
дмитрий медведев
дмитрий рогозин
роскосмос
договор снв-3
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласился с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что сейчас не время обсуждать с США продление текущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) или заключение нового.Как отметил ранее Дмитрий Медведев, Штаты должны оценить необходимость диалога и сами "прибежать и приползти"."Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить "Сарматами" первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, если на Западе испугались нового российского стратегического оружия, то "это сугубо их страх".Гендиректор "Роскосмоса" выразил мнение, что России сегодня обладает самым совершенным инструментом сдерживания "любого агрессора или группы агрессоров" и назвал это оружие главной гарантией мирной жизни, суверенитета и самостоятельной внешней политики России. Рогозин отметил, что во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина стране приходилось "в угоду врагу" уничтожать только что поставленные на вооружение "уникальные произведения наших инженеров-ракетчиков".По его словам, в конце 90-х годов Госдуме пришлось пойти на ухищрения, чтобы не допустить ратификации Договора СНВ-2, по которому Россия должна была уничтожить все стратегические МБР "Воевода", составлявшие на тот момент основу ядерного потенциала сдерживания.
https://ria.ru/20220616/snv-1795631951.html
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безопасность, россия, сша, дмитрий медведев, дмитрий рогозин, роскосмос, договор снв-3
13:06 20.06.2022
 
Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин

Рогозин согласился с Медведевым, что обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласился с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что сейчас не время обсуждать с США продление текущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) или заключение нового.
Как отметил ранее Дмитрий Медведев, Штаты должны оценить необходимость диалога и сами "прибежать и приползти".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 07:17
Песков заявил, что России и США не избежать обсуждения продления СНВ
"Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить "Сарматами" первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, если на Западе испугались нового российского стратегического оружия, то "это сугубо их страх".
Гендиректор "Роскосмоса" выразил мнение, что России сегодня обладает самым совершенным инструментом сдерживания "любого агрессора или группы агрессоров" и назвал это оружие главной гарантией мирной жизни, суверенитета и самостоятельной внешней политики России. Рогозин отметил, что во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина стране приходилось "в угоду врагу" уничтожать только что поставленные на вооружение "уникальные произведения наших инженеров-ракетчиков".
По его словам, в конце 90-х годов Госдуме пришлось пойти на ухищрения, чтобы не допустить ратификации Договора СНВ-2, по которому Россия должна была уничтожить все стратегические МБР "Воевода", составлявшие на тот момент основу ядерного потенциала сдерживания.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 21:25
США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3
 
БезопасностьРоссияСШАДмитрий МедведевДмитрий РогозинРоскосмосДоговор СНВ-3
 
 
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