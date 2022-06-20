https://ria.ru/20220620/sk-1796811645.html

СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые дела об украинских преступлениях

СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые дела об украинских преступлениях - РИА Новости, 20.06.2022

СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые дела об украинских преступлениях

Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:03

2022-06-20T17:03

2022-06-20T17:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."В соответствии с соглашениями, заключенными между СК РФ и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд... В СК добавили, что среди них - дело в отношении военного 23 отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри, который в апреле в здании почты Мариуполя не менее 20 раз выстрелил из автомата в мирных. Тогда от полученных ранений два мужчины и две женщины скончались на месте.Также передано дело против военных 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца и Сергея Пилиповича, которые в феврале в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расстреляли из автомата трех мирных жителей.Кроме того, в ГП ДНР передано уголовное дело в отношении военного 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Назария Мороза, который 30 марта в Мариуполе обстрелял проезжавшую мимо машину мирных граждан. В машине была семья из трех человек: супруги и их взрослый сын. В результате обстрела женщина скончалась на месте, еще один мужчина был ранен.В СК добавили, что в ГП ЛНР передано дело в отношении военного войсковой части А-3814 Вооруженных сил Украины старшего водителя старшего солдата Руслана Майструка, который в феврале, чтобы заминировать автомобильный мост через реку Деркул в населенном пункте Городище ЛНР, попытался доставить туда 10 кумулятивных зарядов - около 500 кг взрывчатки. Подрыв планировали совершить дистанционно, когда бы по мосту пошла российские военные и гражданское население. "Осуществить задуманное не удалось, поскольку в российское военное командование приняло меры упреждающего характера", - подчеркнули в ведомстве.Также в ГП ДНР передано уголовное дело, возбужденное на командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) старшего лейтенанта Сергея Палийчука.Палийчук в феврале неоднократно приказывал солдатам из артиллерии "Акация" обстреливать жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры. Из-за его зверств погиб ребенок, контузию получила женщина. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20220620/obstrely-1796750713.html

https://ria.ru/20220617/most-1795975720.html

https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, ситуация в днр и лнр