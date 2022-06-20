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Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html
Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ
Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ
Жители Северодонецка в ЛНР вынуждены четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских сил, артиллерийские позиции которых... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:13
2022-06-20T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
северодонецк
вооруженные силы украины
украина
днр
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР вынуждены четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских сил, артиллерийские позиции которых находятся в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.Судя по воронкам, с недавнего времени украинские националисты начали применять натовские артиллерийские системы, поставленные странами Запада.В одном из подвалов, в котором побывал корреспондент РИА Новости, проживают 12 человек."Как живем? От помощи до помощи", - сказал местный житель Федор Лозовой.Фронтовые волонтеры фонда Захара Прилепина навестили людей и привезли им гуманитарную помощь: продукты питания, воду и лекарства.Как рассказали проживающие в подвале люди, в основном старики, украинские войска постоянно обстреливают школы и город.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html
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в мире, донбасс, северодонецк, вооруженные силы украины, украина, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:13 20.06.2022
 
Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за украинских обстрелов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР вынуждены четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских сил, артиллерийские позиции которых находятся в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по воронкам, с недавнего времени украинские националисты начали применять натовские артиллерийские системы, поставленные странами Запада.
В одном из подвалов, в котором побывал корреспондент РИА Новости, проживают 12 человек.
"Как живем? От помощи до помощи", - сказал местный житель Федор Лозовой.
Фронтовые волонтеры фонда Захара Прилепина навестили людей и привезли им гуманитарную помощь: продукты питания, воду и лекарства.
Дым от взрыва в районе Северодонецка
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
Мальчики из Северодонецка, побывавшие под обстрелом, теперь играют "в мины"
Как рассказали проживающие в подвале люди, в основном старики, украинские войска постоянно обстреливают школы и город.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 14:29Специальная военная операция на Украине
Очевидцы: украинские военные покидали Северодонецк под видом мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСеверодонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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