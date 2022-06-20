https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html

Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Жители Северодонецка четвертый месяц живут в подвалах из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка в ЛНР вынуждены четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских сил, артиллерийские позиции которых... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:13

2022-06-20T13:13

2022-06-20T13:13

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР вынуждены четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских сил, артиллерийские позиции которых находятся в Лисичанске, передает корреспондент РИА Новости.Судя по воронкам, с недавнего времени украинские националисты начали применять натовские артиллерийские системы, поставленные странами Запада.В одном из подвалов, в котором побывал корреспондент РИА Новости, проживают 12 человек."Как живем? От помощи до помощи", - сказал местный житель Федор Лозовой.Фронтовые волонтеры фонда Захара Прилепина навестили людей и привезли им гуманитарную помощь: продукты питания, воду и лекарства.Как рассказали проживающие в подвале люди, в основном старики, украинские войска постоянно обстреливают школы и город.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html

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северодонецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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