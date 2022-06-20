https://ria.ru/20220620/savelev-1796890271.html

Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний

Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний - РИА Новости, 20.06.2022

Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний

Опасаться за безопасность полетов авиакомпаний РФ не следует, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:24

2022-06-20T21:24

2022-06-20T21:24

экономика

россия

украина

сша

аэрофлот

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасаться за безопасность полетов авиакомпаний РФ не следует, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Безопасность в авиации - это безусловный приоритет. Никто не будет рисковать жизнью пассажиров. Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 - это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России. И поэтому многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", создавали свои крупные инжиниринговые центры", - сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 1"."Я думаю, в целом мы с задачей справляемся. Есть проблема комплектующих запчастей. Но с Минпромторгом мы работаем в тесном контакте, и пока мы считаем, что мы сможем решить эту проблему. Поэтому опасаться за безопасность, я считаю, что не следует", - отметил министр.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220521/savelev-1789935856.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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экономика, россия, украина, сша, аэрофлот, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз