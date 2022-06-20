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Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний - РИА Новости, 20.06.2022
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Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний
Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний - РИА Новости, 20.06.2022
Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний
Опасаться за безопасность полетов авиакомпаний РФ не следует, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:24
2022-06-20T21:24
экономика
россия
украина
сша
аэрофлот
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасаться за безопасность полетов авиакомпаний РФ не следует, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Безопасность в авиации - это безусловный приоритет. Никто не будет рисковать жизнью пассажиров. Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 - это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России. И поэтому многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", создавали свои крупные инжиниринговые центры", - сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 1"."Я думаю, в целом мы с задачей справляемся. Есть проблема комплектующих запчастей. Но с Минпромторгом мы работаем в тесном контакте, и пока мы считаем, что мы сможем решить эту проблему. Поэтому опасаться за безопасность, я считаю, что не следует", - отметил министр.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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экономика, россия, украина, сша, аэрофлот, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз
21:24 20.06.2022
 
Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний

Минтранспорта Савельев призвал не беспокоиться за безопасность российских авиакомпаний

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасаться за безопасность полетов авиакомпаний РФ не следует, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Безопасность в авиации - это безусловный приоритет. Никто не будет рисковать жизнью пассажиров. Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 - это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России. И поэтому многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", создавали свои крупные инжиниринговые центры", - сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 1".
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"Я думаю, в целом мы с задачей справляемся. Есть проблема комплектующих запчастей. Но с Минпромторгом мы работаем в тесном контакте, и пока мы считаем, что мы сможем решить эту проблему. Поэтому опасаться за безопасность, я считаю, что не следует", - отметил министр.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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ЭкономикаРоссияУкраинаСШААэрофлотМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евросоюз
 
 
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