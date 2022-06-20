https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796735732.html

В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары

В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары - РИА Новости, 20.06.2022

В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары

В ответ на попытку блокады Калининграда стоит ввести санкционный запрет на все литовские товары, а также приостановить энерготрафик из Белоруссии, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:17

2022-06-20T13:17

2022-06-20T13:17

экономика

калининград

калининградская область

евросоюз

литва

госдума рф

олег морозов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В ответ на попытку блокады Калининграда стоит ввести санкционный запрет на все литовские товары, а также приостановить энерготрафик из Белоруссии, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Санкционный запрет на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, каким может быть ответ России на блокаду Калининграда. Он отметил, что можно также приостановить действующие соглашения и контракты и заблокировать банковские активы по этим сделкам. "Блокировка всех банковских активов по этим сделкам в российских банках и их филиалах", - уточнил он.По его словам, стоит рассмотреть возможность ультиматума по срокам по созданию Сувалковского коридора (через территорию Белоруссии) в случае отказа выполнять требования РФ. "В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита, предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалковского коридора", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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калининградская область

литва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, калининград, калининградская область, евросоюз, литва, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии