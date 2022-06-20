В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары
Депутат Морозов предложил ввести санкционный запрет на все литовские товары
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В ответ на попытку блокады Калининграда стоит ввести санкционный запрет на все литовские товары, а также приостановить энерготрафик из Белоруссии, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается.
"Санкционный запрет на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, каким может быть ответ России на блокаду Калининграда. Он отметил, что можно также приостановить действующие соглашения и контракты и заблокировать банковские активы по этим сделкам. "Блокировка всех банковских активов по этим сделкам в российских банках и их филиалах", - уточнил он.
По его словам, стоит рассмотреть возможность ультиматума по срокам по созданию Сувалковского коридора (через территорию Белоруссии) в случае отказа выполнять требования РФ. "В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита, предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалковского коридора", - резюмировал он.