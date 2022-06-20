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Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:55
2022-06-20T11:55
2022-06-20T15:22
экономика
россия
оон
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.При этом Боррель указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода."Я снова хочу выразить обеспокоенность реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", — отметил дипломат.Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В свою очередь глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что антироссийские ограничения лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795959915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон, в мире, санкции в отношении россии
11:55 20.06.2022 (обновлено: 15:22 20.06.2022)
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
Боррель заявил, что страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания
глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия", — сказал он.
При этом Боррель указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода.
"Я снова хочу выразить обеспокоенность реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", — отметил дипломат.
Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
В свою очередь глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что антироссийские ограничения лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.