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Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России - РИА Новости, 20.06.2022
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Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:55
2022-06-20T15:22
экономика
россия
оон
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.При этом Боррель указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода."Я снова хочу выразить обеспокоенность реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", — отметил дипломат.Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В свою очередь глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что антироссийские ограничения лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
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экономика, россия, оон, в мире, санкции в отношении россии
11:55 20.06.2022 (обновлено: 15:22 20.06.2022)
 
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России

Боррель заявил, что страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия", — сказал он.

При этом Боррель указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода.
"Я снова хочу выразить обеспокоенность реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", — отметил дипломат.
Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
В свою очередь глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что антироссийские ограничения лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 04:02
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"
 
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