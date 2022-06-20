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Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя - РИА Новости, 20.06.2022
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Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя - РИА Новости, 20.06.2022
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:38
2022-06-20T11:49
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
республика крым
севастополь
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС."Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - указывается в документе.Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым
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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, республика крым, севастополь
11:38 20.06.2022 (обновлено: 11:49 20.06.2022)
 
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС.
"Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - указывается в документе.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 10:50
В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России
Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеспублика КрымСевастополь
 
 
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