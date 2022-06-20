https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796692206.html

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя - РИА Новости, 20.06.2022

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:38

2022-06-20T11:38

2022-06-20T11:49

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

республика крым

севастополь

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении ЕС."Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - указывается в документе.Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796676904.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, республика крым, севастополь