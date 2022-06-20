https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796676904.html

В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России

В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.06.2022

В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России

Главы МИД ЕС на заседании в понедельник должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:50

2022-06-20T10:50

2022-06-20T11:38

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

эстония

мид эстонии

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом встречи исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть."Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива (в ЕС - ред.)", - сообщил он, рассказывая о повестке заседания глав европейских МИД.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, эстония, мид эстонии