https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796676904.html
В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России
В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.06.2022
В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:50
2022-06-20T10:50
2022-06-20T11:38
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
эстония
мид эстонии
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом встречи исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть."Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива (в ЕС - ред.)", - сообщил он, рассказывая о повестке заседания глав европейских МИД.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, эстония, мид эстонии
10:50 20.06.2022 (обновлено: 11:38 20.06.2022)
В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России
МИД Эстонии заявил об обсуждении 20 июня странами ЕС седьмого пакета санкций против России