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Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине
Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине
Оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:08
2022-06-20T23:45
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty."Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей: "Почему вы не тратите деньги на мои проблемы", — сказал он.По его мнению, средства, выделенные правительством США на поддержку Киева, могли быть потрачены на решение внутренних американских проблем, но вместо этого они затеряются на Украине.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
18:08 20.06.2022 (обновлено: 23:45 20.06.2022)
 
Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине

Офицер США Риттер заявил, что Россия уничтожит поставляемое Западом на Украину оружие

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.
"Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей: "Почему вы не тратите деньги на мои проблемы", — сказал он.
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По его мнению, средства, выделенные правительством США на поддержку Киева, могли быть потрачены на решение внутренних американских проблем, но вместо этого они затеряются на Украине.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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