https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине

Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине

Оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:08

2022-06-20T18:08

2022-06-20T23:45

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty."Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей: "Почему вы не тратите деньги на мои проблемы", — сказал он.По его мнению, средства, выделенные правительством США на поддержку Киева, могли быть потрачены на решение внутренних американских проблем, но вместо этого они затеряются на Украине.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, нато