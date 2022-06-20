https://ria.ru/20220620/reyting-1796631034.html

Названы регионы — лидеры по доходам населения в России

Названы регионы — лидеры по доходам населения в России - РИА Новости, 20.06.2022

Названы регионы — лидеры по доходам населения в России

Рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года возглавили Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также российская столица, а в конце... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T00:18

2022-06-20T00:18

2022-06-20T00:18

экономика

россия

санкт-петербург

республика тыва

общество

москва

республика ингушетия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года возглавили Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также российская столица, а в конце списка оказались Тува и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.Благосостояние населения является одним из приоритетов государства. В последние годы, по оценкам специалистов, зарплаты растут как в номинальном, так и в реальном измерении, а для многих социально незащищенных слоев населения расширены программы материальной поддержки.Как считали рейтингКонкретные цифры показывают, что среднероссийский уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году вырос относительно показателей прошлого года. Однако, учитывая заметный негативный эффект пандемии, в 2020 году уровень доходов уступил результату 2019 года. Так, в текущем рейтинге значение доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 1,59 против 1,65 в 2019 году (1,58 в 2021 году).Еще одним важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности. По итогам 2021 года за чертой бедности проживало 11% россиян, или 16,1 миллиона человек. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то на сегодняшний день количество бедных людей в России уменьшилось в 2,5 раза.При этом разница в региональном разрезе остается достаточно высокой. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет порядка трех-четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается по-разному.Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года).Составители рейтинга поясняют, что это позволяет учесть различный масштаб цен в разных регионах. Дополнительным показателем является доля населения, живущего за чертой бедности. Медианные доходы, которые использованы в расчетах, оцениваются на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.Лидеры рейтингаЛидером рейтинга, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 3,1. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением 2,78. Для сравнения медианное значение в рейтинге 2022 года составляет 1,45, а минимальное — 0,93, таким образом, по российским меркам, в этих двух северных регионах очень многие люди могут рассчитывать на высокий уровень материального благополучия.Москва расположилась на третьем месте, при этом показатель отношения среднестатистических доходов к стоимости набора товаров составил 2,48. Также высокие значения показателя в текущем рейтинге оказались у Чукотского автономного округа (2,39) и Магаданской области (2,28). Сахалинская область находится на шестом месте с результатом 2,23. При этом все ТОП-6 регионов в текущем рейтинге занимают те же позиции, что и в исследовании 2021 года.Также в первую десятку попали Санкт-Петербург (2,14), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,09), Московская область (2,04) и Мурманская область (2,02). При этом в отличие от ТОП-6 эти регионы поменяли свои позиции в таблице. Так, Санкт-Петербург в 2021 году смог опередить Ханты-Мансийский автономный округ и в нынешнем рейтинге они занимают 7-е и 8-е места соответственно.С другой стороны, в нижней части рейтинга расположились Республики Тыва, Ингушетия и Алтай. Отношение доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в этих регионах находится на уровне менее единицы. Еще у восьми регионов данный показатель находится в диапазоне от единицы до 1,2, а в целом у 18 регионов страны он не превышает 1,3.Число бедных регионовСогласно результатам исследования, в рейтинге 2022 года в 21 регионе доля бедного населения составляет менее 10%. Для сравнения, в рейтинге прошлого года таких было 19, а в 2019 года — 17.При этом количество регионов с очень высокой долей бедности в 2022 году снизилось. Лишь в шести субъектах доля населения за чертой бедности превышает 20%, против десяти регионов годом ранее. Так же в предыдущем рейтинге у двух регионов доля населения за чертой бедности превышала 30%, но теперь официально доля бедного населения в них заметно снизилась. Снижение доли бедных произошло в Республике Тыва с 34% в 2021 году до 29,4%, а также Республике Ингушетия с 30% до 29,7%.Эксперты отмечают, что в России произошло изменение методологии определения бедности, что оказало определенное влияние на показатели в ряде регионов.Аналитики предполагают, что в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в 2022 году российская экономика покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. Возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года, говорят эксперты.

https://ria.ru/20220530/semi-1791627819.html

https://ria.ru/20220614/kvartira-1795099159.html

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

россия

санкт-петербург

республика тыва

москва

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкт-петербург, республика тыва, общество, москва, республика ингушетия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)