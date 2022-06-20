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В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты западного производства - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/raketa-1796853643.html
В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты западного производства
В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты западного производства - РИА Новости, 20.06.2022
В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты западного производства
В Донецке на месте падения украинского снаряда во дворе жилого дома нашли нетипичные для ствольной артиллерии осколки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:18
2022-06-20T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
сша
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. В Донецке на месте падения украинского снаряда во дворе жилого дома нашли нетипичные для ствольной артиллерии осколки, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, это осколки от РСЗО или управляемой ракеты западного производства.С 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы.Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители, повреждена и разрушена жилая инфраструктура.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220620/obstrely-1796803020.html
донецк (днр)
куйбышевский район
сша
донецкая народная республика
россия
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Кадры с места падения снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
В Донецке на месте падения выпущенного украинскими войсками снаряда найдены осколки, возможно, управляемой ракеты западного образца или РСЗО.
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, сша, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
19:18 20.06.2022 (обновлено: 20:19 20.06.2022)
 
В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты западного производства

В Донецке нашли осколки от управляемой ракеты, предположительно, западного производства

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. В Донецке на месте падения украинского снаряда во дворе жилого дома нашли нетипичные для ствольной артиллерии осколки, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, это осколки от РСЗО или управляемой ракеты западного производства.
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С 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы.
Большую часть ударов ВСУ наносят снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777, использующих эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители, повреждена и разрушена жилая инфраструктура.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районСШАДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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