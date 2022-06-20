https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html

Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области

Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2022

Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области

Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:20

2022-06-20T11:20

2022-06-20T12:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны.Кроме того, на Донецком направлении за сутки поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град". Также нанесены удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях. В районе Подгорного уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства вместе с артиллерийскими расчетами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса."Оникс" — сверхзвуковая универсальная ракета среднего радиуса действия.

https://ria.ru/20220509/rakety-1787687603.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, одесская область, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф