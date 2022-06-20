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Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2022
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https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html
Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области
Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области - РИА Новости, 20.06.2022
Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области
Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:20
2022-06-20T12:22
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
одесская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны.Кроме того, на Донецком направлении за сутки поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град". Также нанесены удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях. В районе Подгорного уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства вместе с артиллерийскими расчетами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса."Оникс" — сверхзвуковая универсальная ракета среднего радиуса действия.
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ситуация в днр и лнр, одесская область, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф
11:20 20.06.2022 (обновлено: 12:22 20.06.2022)
 
Комплекс "Бастион" нанес ракетный удар по аэродрому в Одесской области

Минобороны России сообщило об ударе ракетой "Оникс" по аэродрому Арциз под Одессой

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФНанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Нанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар высокоточной ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны.

"Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", — добавили в ведомстве.

Кроме того, на Донецком направлении за сутки поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град". Также нанесены удары по 12 артиллерийским взводам ВСУ на огневых позициях.
В районе Подгорного уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства вместе с артиллерийскими расчетами.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Оникс" — сверхзвуковая универсальная ракета среднего радиуса действия.
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