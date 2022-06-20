https://ria.ru/20220620/raketa-1796638782.html

Польский генерал захотел сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Польский генерал захотел сбивать российские ракеты над Западной Украиной - РИА Новости, 20.06.2022

Польский генерал захотел сбивать российские ракеты над Западной Украиной

НАТО должна ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты, заявил в беседе с Onet бригадный генерал, экс-глава Бюро... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:07

2022-06-20T02:07

2022-06-20T03:05

специальная военная операция на украине

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польша

нато

вооруженные силы рф

в мире

станислав козей

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. НАТО должна ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты, заявил в беседе с Onet бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей.Он отметил, что ВС России уничтожают поступающее на Украину западное вооружение в приграничных с Польшей регионах, используя ракеты большой дальности. По его мнению, страны альянса должны защитить переданное Киеву оружие.Генерал предположил, что альянс "имеет право" предъявить России ультиматум."Если они не прекратят ракетные удары, <…> то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины", — считает военачальник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

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украина

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россия, украина, польша, нато, вооруженные силы рф, в мире, станислав козей