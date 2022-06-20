https://ria.ru/20220620/putin-1796720576.html

Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом

Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом - РИА Новости, 20.06.2022

Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:33

2022-06-20T12:33

2022-06-20T12:43

политика

мурманская область

андрей чибис

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент в Кремле продолжит работу с руководителями регионов. Сегодня у него с докладом будет губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - сказал он журналистам. Речь пойдет о ситуации в регионе, добавил он.

https://ria.ru/20220617/murmansk-1796353076.html

мурманская область

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политика, мурманская область, андрей чибис, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин