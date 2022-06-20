https://ria.ru/20220620/putin-1796720576.html
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом - РИА Новости, 20.06.2022
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:33
2022-06-20T12:33
2022-06-20T12:43
политика
мурманская область
андрей чибис
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент в Кремле продолжит работу с руководителями регионов. Сегодня у него с докладом будет губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - сказал он журналистам. Речь пойдет о ситуации в регионе, добавил он.
https://ria.ru/20220617/murmansk-1796353076.html
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политика, мурманская область, андрей чибис, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
12:33 20.06.2022 (обновлено: 12:43 20.06.2022)
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом
Песков: президент Путин встретится с главой Мурманской области Чибисом сегодня