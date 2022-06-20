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Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом - РИА Новости, 20.06.2022
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:33
2022-06-20T12:43
политика
мурманская область
андрей чибис
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент в Кремле продолжит работу с руководителями регионов. Сегодня у него с докладом будет губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - сказал он журналистам. Речь пойдет о ситуации в регионе, добавил он.
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мурманская область
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политика, мурманская область, андрей чибис, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
12:33 20.06.2022 (обновлено: 12:43 20.06.2022)
 
Путин сегодня встретится с губернатором Мурманской области Чибисом

Песков: президент Путин встретится с главой Мурманской области Чибисом сегодня

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы заслушать доклад о ситуации в регионе, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент в Кремле продолжит работу с руководителями регионов. Сегодня у него с докладом будет губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - сказал он журналистам. Речь пойдет о ситуации в регионе, добавил он.
ПМЭФ-2022. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 22:29Мурманская область
Мурманский губернатор: акцент президента на Арктике принципиально важен
 
ПолитикаМурманская областьАндрей ЧибисДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир Путин
 
 
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